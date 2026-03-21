Image Celtiis
Image Celtiis

Al Ahly VS l’Espérance de Tunis : où suivre le match en direct TV et streaming

Le Stade international du Caire se prépare à vivre une soirée chaude avec le retour du quart de finale opposant Al Ahly à l’Espérance de Tunis. Après la courte victoire des Tunisiens (1-0) lors de la manche aller, les Rouge et Blanc doivent renverser la situation devant leurs supporters s’ils veulent poursuivre l’aventure en Coupe de la CAF.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
121 vues
où suivre le match ?
2 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Pigier Cisco

Le coup d’envoi est programmé à 19h00 GMT. La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports et Canal+ Afrique, offrant une couverture internationale, tandis que les chaînes nationales égyptiennes proposeront des décrochages pour les téléspectateurs locaux.

Les abonnés ayant recours aux services numériques pourront suivre la rencontre via l’application beIN CONNECT sur smartphone ou tablette. Pour ceux qui ne regarderont pas les images, plusieurs sites spécialisés assureront un suivi en live texte, avec mise à jour des statistiques et des temps forts au fil de la rencontre.

Atmosphère et enjeux

L’enjeu sportif est évident : récupérer le retard d’un but et obtenir la qualification pour les demi-finales. La pression reposera largement sur les épaules des joueurs d’Al Ahly, attendus au front face à une équipe tunisienne qui viendra défendre son avantage.

Le contexte de la confrontation promet une ambiance électrique au cœur du stade, où le soutien populaire pourrait jouer un rôle déterminant. Sur le plan tactique, les deux staffs techniques auront à cœur d’ajuster leurs options pour négocier au mieux les moments clés de la rencontre.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
16:00 Elections Générales 2026 au Bénin : REJED-Bénin – Présidentielle 2026: grande mobilisation de soutien à Sè au duo Wadagni – Talata
15:52 Football : Le clan de Marvin Senaya clarifie sa situation avec les sélections de football du Togo et du Ghana
16:00 REJED-Bénin – Présidentielle 2026: grande mobilisation de soutien à Sè au duo Wadagni – Talata