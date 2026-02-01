Afrique du Sud : un réseau d’escroquerie estimé à plus de 50 millions d’euros démantelé par la police

Un vaste réseau de fraude présumé a été démantelé à Johannesburg après la perquisition d’un centre présenté comme fictif par la presse locale, une affaire qualifiée de « la plus grande escroquerie du genre en Afrique du Sud ». Selon les informations publiées, le système aurait permis d’extorquer plus de cinquante millions d’euros à des investisseurs à travers le monde et vingt-neuf personnes doivent comparaître devant la justice la semaine prochaine.

Les forces de l’ordre sud-africaines ont mené, au cours de la semaine, une opération dans des locaux de la métropole johannesburgeoise décrits comme un faux centre d’appel. Les médias locaux rapportent que la perquisition faisait suite à une enquête visant un réseau criminel spécialisé dans les arnaques à l’investissement. Les autorités n’ont pas confirmé publiquement tous les détails de l’enquête au moment des premiers comptes rendus.

Selon la presse, les victimes seraient pour la plupart des investisseurs contactés à distance, et l’ampleur financière des préjudices est évaluée à plus de cinquante millions d’euros. Les montants et la répartition géographique des victimes n’ont pas été précisés dans les articles consultés, qui soulignent toutefois l’ampleur internationale présumée des dommages.

Enquête et suites judiciaires

Les éléments publiés indiquent que des auditions et des procédures préparatoires sont programmées dans les prochains jours. Vingt-neuf personnes ont été identifiées par les enquêteurs et seront jugées la semaine prochaine, précise la presse locale. Les charges retenues contre ces individus n’ont pas été détaillées dans les communiqués disponibles au moment du reportage.

Les enquêteurs auraient concentré leurs recherches sur l’organisation structurelle du réseau et les modalités opérationnelles de l’activité dénoncée comme frauduleuse. Les modalités précises des opérations du centre — y compris les techniques de démarchage, les dispositifs de paiement et le rôle éventuel d’intermédiaires — restent à établir dans le cadre des procédures judiciaires.

Des sources médiatiques évoquent également une coopération possible avec des entités étrangères, au vu du caractère international des victimes, mais aucune confirmation officielle de collaborations transnationales n’a été publiée par les autorités sud-africaines. Les premières audiences prévues la semaine prochaine devraient permettre d’apporter des précisions sur la procédure et sur la nature exacte des infractions reprochées.

Les enquêtes en cours visent à identifier les responsables, à recenser les victimes et à quantifier précisément le préjudice financier. Les autorités judiciaires sont chargées d’organiser les poursuites à l’encontre des personnes mises en cause. Vingt-neuf personnes seront jugées la semaine prochaine