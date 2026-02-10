Afrique du Sud : Relooted, jeu vidéo où des joueurs rapatrient virtuellement des artefacts africains pillés

Un masque Yehoti venu du Burkina Faso, des bâtons d’ishango en provenance de la République démocratique du Congo et un tambour Ngadji originaire du Kenya partagent une même destination : ils figurent aujourd’hui dans des collections muséales occidentales.

Ces objets peuvent néanmoins faire l’objet d’un rapatriement sous forme numérique grâce au travail du studio sud-africain Nyamakop. Le procédé permet de restituer virtuellement ces pièces sur des supports interactifs.

Le projet vidéoludique Relooted, dont le titre se traduit littéralement par « re-pillé », est programmé pour une sortie le 10 février 2026. L’équipe de développement annonce la disponibilité du jeu sur plusieurs plateformes de jeux à compter de cette date.

Le principe du jeu

Relooted place son action dans un futur proche. Le scénario met en scène une équipe décrite comme des « Robins des bois » venus du continent africain, qui entreprend de récupérer dans divers musées occidentaux les artefacts africains qui s’y trouvent. L’objectif narratif est donc centré sur la restitution de ces objets au travers d’une expérience virtuelle proposée par le studio.

Les éléments cités — le masque Yehoti, les bâtons d’ishango et le tambour Ngadji — servent d’exemples d’artefacts concernés par cette démarche de rapatriement numérique présentée par Nyamakop dans Relooted. Le calendrier de publication et la nature de la plateforme de diffusion sont précisés par les informations communiquées autour du jeu.