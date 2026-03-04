Afrique du Sud : décès de Mosiuoa Lekota, militant anti-apartheid, ex-ministre et fondateur du COPE

En Afrique du Sud, Mosiuoa Lekota, ancien ministre de la Défense, est décédé dans la matinée du mercredi 4 mars 2026 à l’âge de 77 ans. Sa mort survient à la suite d’une maladie, ont indiqué des sources proches de la famille.

Figure de la lutte contre l’apartheid, Lekota s’était engagé très tôt dans la vie politique du pays. Sa trajectoire l’a conduit à quitter le Congrès national africain (ANC) pour fonder le Congrès du Peuple (COPE), formation dont il assumait la présidence et qui s’est installée comme l’une des voix de l’opposition.

Le président Cyril Ramaphosa a salué sa mémoire, rappelant son rôle de militant pour la liberté et le service rendu à la population. Dans un communiqué, le chef de l’État a exprimé son respect pour l’engagement de Lekota au fil des décennies.

Au-delà de son action ministérielle, Mosiuoa Lekota laisse le souvenir d’un dirigeant critique vis-à-vis de son ancien parti, dont il s’est éloigné en raison de profondes divergences. Sa disparition suscite déjà de nombreuses réactions au sein du paysage politique sud-africain.

Un engagement politique constant

Tout au long de sa carrière, Lekota a alterné rôles institutionnels et positions de contestation, cherchant à défendre ses convictions au sein de l’opposition. Le mouvement qu’il a créé a incarné pour beaucoup une alternative aux orientations de l’ANC, marquant durablement le débat public.

Sa mort ouvre une nouvelle page pour COPE et relance les interrogations sur l’avenir des forces politiques qui se réclament d’une ligne dissidente. Les hommages se multiplient, témoignant de l’ampleur de son empreinte sur la scène nationale.