PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Afrique du Sud: cascade de blessures avant les chocs face au Lesotho et au Nigeria

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Afrique-Sport image/svg+xml Afrique du Sud: cascade de blessures avant les chocs face au Lesotho et au Nigeria
Les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud
Les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud@google
-Publicité-

L’équipe d’Afrique du Sud devra composer sans deux nouveaux éléments majeurs avant ses rencontres décisives de qualification pour la Coupe du monde 2026 face au Lesotho et au Nigeria.

Le défenseur central d’Hanovre, Ime Okon – dont le père est nigérian – ainsi que le milieu offensif des Orlando Pirates, Patrick Maswanganyi, ont dû déclarer forfait. Pour pallier ces absences, le sélectionneur Hugo Broos a convoqué Sipho Mbule et Thabo Moloisane.

Le technicien belge a fait part de sa frustration devant cette cascade de blessures : « C’est l’une des préparations les plus difficiles depuis que je suis à la tête des Bafana Bafana. Nous avons perdu de nombreux joueurs importants », a-t-il reconnu face à la presse.

Les Bafana Bafana affronteront le Lesotho vendredi, avant de recevoir le Nigeria mardi prochain au Free State Stadium de Bloemfontein. Leaders du groupe C avec 13 points en six matchs, les anciens champions d’Afrique entendent consolider leur première place face à deux adversaires de poids.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Europe

Ballon d’Or 2025: Yamal ou Dembélé? Dani Carvajal a fait son choix

Europe

Barça: Lamine Yamal écarte toute volonté de départ de Fermín López

Bénin

Championnat national de tennis: Pacôme Kakpo et Eléaza Honfoga au sommet

Europe

Bundesliga: Xavi décline l’offre du Bayer Leverkusen

Europe

PSG: Gianluigi Donnarumma signe à Manchester City

Europe

Bayer Leverkusen: Erik ten Hag « surpris » par son limogeage

Égypte

Mondial 2026 (Q): la liste de l’Egypte avec Mohamed Salah

Europe

Ligue 1: le groupe du PSG pour le déplacement à Toulouse

Europe

Real Madrid: Xabi Alonso dévoile son groupe pour la réception de Majorque

Nigeria

Nigeria: Eric Chelle dévoile sa liste pour les éliminatoires du Mondial 2026

VOIR TOUS LES FLASHS