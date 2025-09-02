Afrique du Sud: cascade de blessures avant les chocs face au Lesotho et au Nigeria

L’équipe d’Afrique du Sud devra composer sans deux nouveaux éléments majeurs avant ses rencontres décisives de qualification pour la Coupe du monde 2026 face au Lesotho et au Nigeria.

Le défenseur central d’Hanovre, Ime Okon – dont le père est nigérian – ainsi que le milieu offensif des Orlando Pirates, Patrick Maswanganyi, ont dû déclarer forfait. Pour pallier ces absences, le sélectionneur Hugo Broos a convoqué Sipho Mbule et Thabo Moloisane.

Le technicien belge a fait part de sa frustration devant cette cascade de blessures : « C’est l’une des préparations les plus difficiles depuis que je suis à la tête des Bafana Bafana. Nous avons perdu de nombreux joueurs importants », a-t-il reconnu face à la presse.

Les Bafana Bafana affronteront le Lesotho vendredi, avant de recevoir le Nigeria mardi prochain au Free State Stadium de Bloemfontein. Leaders du groupe C avec 13 points en six matchs, les anciens champions d’Afrique entendent consolider leur première place face à deux adversaires de poids.