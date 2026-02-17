Afrique du Sud : Brent Bozell, nouvel ambassadeur américain, arrive dans un climat tendu

Des responsables diplomatiques ont confirmé à plusieurs organes de presse l’arrivée, mardi 17 février 2026, du nouvel ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud. Brent Bozell prend officiellement ses fonctions dans un contexte déjà chargé sur le plan politique et diplomatique.

Nommé par le président Donald Trump en mars 2025 puis confirmé par le Sénat en décembre suivant, Bozell est reconnu comme une personnalité influente de la droite conservatrice américaine. Sa carrière publique est marquée par des prises de position affirmées, notamment en faveur d’Israël.

Cette nomination relance les interrogations sur l’évolution des relations entre Washington et Pretoria. Les observateurs s’interrogent sur la capacité du nouvel ambassadeur à apaiser des tensions récentes ou, au contraire, à les accentuer en raison de ses convictions personnelles et de l’orientation diplomatique qu’il pourrait promouvoir.

Sur le terrain sud-africain, son arrivée suscite déjà des attentes contrastées : certains acteurs politiques et de la société civile espèrent un renforcement des liens bilatéraux dans les domaines économique et sécuritaire, tandis que d’autres redoutent des frictions liées à des positions étrangères sensibles.

Un poste stratégique sous forte vigilance

À la tête de la mission américaine, Bozell devra composer entre les priorités de Washington et les réalités politiques locales. Sa notoriété pour son soutien affiché à Israël pourrait influencer la manière dont il abordera les dossiers régionaux et internationaux impliquant l’Afrique du Sud.

Au-delà des questions diplomatiques, l’ambassade aura également pour défi de gérer l’image des États-Unis auprès d’un public sud-africain attentif aux enjeux de justice internationale et aux choix de politique étrangère. Les prochains mois permettront de mesurer l’impact réel de cette nomination sur la relation bilatérale.