Smartphones : la hausse des prix menace le marché africain en 2026 (Omdia)

Un rapport du cabinet Omdia publié le 20 août prévoit un recul des ventes de smartphones en Afrique en 2026, sous l'effet de la flambée des prix des appareils d'entrée de gamme, elle-même liée à la demande mondiale de composants pour l'intelligence artificielle.

Les ventes de smartphones en Afrique devraient reculer de 26 % en 2026, une première contraction annuelle en trois ans, selon un rapport du cabinet d’études britannique Omdia publié le 20 août. Cette chute est principalement due à la hausse des prix des appareils vendus à moins de 100 dollars, longtemps la porte d’entrée vers la connectivité numérique pour les classes moyennes émergentes du continent.

Le segment des smartphones à moins de 100 dollars, qui représentait encore la majorité des ventes sur le continent, s’est effondré de 34 % sur un an, selon Omdia. Le prix moyen d’un smartphone vendu en Afrique a bondi de 41 dollars pour atteindre 202 dollars, une hausse suffisante pour écarter du marché une partie des acheteurs les plus modestes.

Cette flambée des prix trouve son origine dans la demande mondiale de composants mémoire, tirée par la construction massive de centres de données dédiés à l’intelligence artificielle. En décembre 2025, le fabricant américain Micron Technology s’était retiré du marché grand public de la mémoire pour concentrer sa production sur les besoins des centres de données, réduisant l’offre disponible pour les fabricants de téléphones. Apple a de son côté relevé en juin 2026 les prix de ses MacBook et iPad pour répercuter la hausse du coût des composants.

Conséquence directe pour les consommateurs africains : au Nigeria, premier marché du continent, un smartphone à 100 dollars représente désormais près de 93 % du salaire minimum mensuel, selon des données rapportées par le média spécialisé TechCabal. Six Nigérians sur dix restent aujourd’hui hors ligne, faute de pouvoir s’offrir un appareil.

Une contraction déjà amorcée au deuxième trimestre

Le repli anticipé pour l’ensemble de 2026 confirme une tendance déjà observée au deuxième trimestre, marqué par un recul de 7 % des expéditions de smartphones sur le continent, une première depuis 2023, après trois années consécutives de croissance. Le marché sud-africain fait figure d’exception, selon le site spécialisé ITWeb, en résistant mieux que la moyenne continentale grâce à une base de consommateurs plus aisée.

Face à ce risque d’aggravation de la fracture numérique, l’association mondiale des opérateurs mobiles GSMA a annoncé le lancement d’un projet pilote de smartphones à 40 dollars sur plusieurs marchés africains, dans l’objectif de maintenir l’accès à la 4G pour les populations les plus modestes.