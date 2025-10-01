Afghanistan : internet et téléphonie mobile rétablis à Kaboul et dans plusieurs provinces

En Brève

Les services Internet et de téléphonie mobile ont été rétablis mercredi 1er octobre à Kaboul et dans plusieurs provinces afghanes, ont constaté des journalistes de l’AFP, 48 heures après une coupure décidée par le gouvernement taliban. Les réseaux sont de nouveau opérationnels dans la capitale ainsi que dans les provinces de Khost (est), Kandahar (sud) et Herat (ouest). À Kandahar, le réseau public Salaam avait déjà repris peu auparavant.