« Affronter des joueurs comme Osimhen, Lookman, Iwobi est une autre histoire », Gernot Rohr avant Nigeria-Bénin

Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, s’attend à un nouveau combat difficile, alors que ses joueurs se préparent à défier le Nigeria mardi prochain, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Vendredi, les Guépards ont signé une victoire précieuse (1-0) sur la pelouse du Rwanda, au stade Amahoro de Kigali. Un succès acquis grâce à un but de Tosin Aiyegun à dix minutes du terme, qui permet au Bénin de conserver la tête du groupe C avec 17 points en neuf rencontres.

« C’était un match très tactique, difficile, avec peu d’espaces et peu de jeu. Mais l’enjeu était trop important pour chercher le spectacle », a expliqué l’entraîneur allemand à l’issue de la rencontre.

« Nous étions venus pour obtenir un résultat. Maintenant, affronter des joueurs comme Osimhen, Lookman, Simon ou Iwobi, c’est une autre histoire. Mais ce succès renforce la confiance du groupe. » À lire aussi : Nigeria: buteur face au Lesotho, Troost-Ekong envoie un message fort aux Guépards

Les Guépards se déplaceront à Uyo, au stade international Godswill Akpabio, pour y défier les Super Eagles dans un duel au sommet mardi, décisif pour la qualification à la prochaine Coupe du monde.