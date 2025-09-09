PAR PAYS
Société image/svg+xml Affrontements à Godomey lors d'une opération de déguerpissement: plusieurs blessés et interpellations

Affrontements à Godomey lors d’une opération de déguerpissement: plusieurs blessés et interpellations

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Société
. .

Une opération de libération des trottoirs a dégénéré le samedi 6 septembre à Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Des heurts ont éclaté entre forces de l’ordre et jeunes vendeurs, faisant plusieurs blessés et conduisant à des interpellations. L’intervention, menée par les éléments du commissariat de Godomey dans le cadre de la campagne nationale d’assainissement des espaces publics, a rapidement viré à l’affrontement.

Selon les informations recueillies sur place, l’opération visait à dégager les installations anarchiques occupant les trottoirs. Des biens tels que des tables, parasols et étals ont été saisis. Plusieurs témoins rapportent que ces équipements ont été aspergés d’essence puis incendiés par les agents de sécurité, une action qui aurait attisé la colère des vendeurs.

Face à la destruction de leurs biens, de jeunes commerçants ont opposé une vive résistance, lançant des projectiles en direction des forces de l’ordre.

Ces dernières ont répliqué pour disperser la foule. Des tirs ont été entendus, causant au moins deux blessés: l’un touché à la main, l’autre aux tympans, selon un témoin interrogé par Bip Radio.

Cinq personnes ont été arrêtées au cours de l’opération, tandis que d’autres ont réussi à s’échapper. Les interpellés devraient être présentés aux autorités compétentes dans les prochains jours.

Malgré la tension sur le terrain, certains habitants saluent le sang-froid des forces de sécurité. « Sans mentir, les policiers ont vraiment patienté. Ils ont attendu quelques ordres de leurs supérieurs avant de commencer par ouvrir le feu », a confié un témoin.

