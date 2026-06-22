Nicola Sirkis visé par une violente polémique après la mort de son frère Stéphane

22 juin 2026 : Nicola Sirkis fête ses 67 ans. À la tête d’Indochine depuis plus de quarante ans, le chanteur reste une figure incontournable du rock français, mais son parcours est marqué par des drames personnels et des épisodes publics qui ont profondément jalonné la carrière du groupe.

Avec son frère jumeau, Stéphane Sirkis, Nicola a participé à l’essor d’Indochine au début des années 1980. Le groupe enchaîne alors les succès populaires, portés par des titres tels que L’Aventurier, Canary Bay ou Troisième Sexe, et s’impose comme l’un des visages du rock hexagonal.

Les années 1990 voient toutefois le groupe traverser une période difficile, marquée par des critiques et une érosion de sa popularité. C’est dans ce contexte déjà fragilisé que survient, en 1999, un événement qui bouleverse Nicola Sirkis et l’histoire du groupe.

Le drame familial et ses répercussions

Le 27 février 1999, Stéphane Sirkis meurt à 39 ans. L’annonce officielle avance comme cause les conséquences d’une hépatite C. Dans les années suivantes, d’autres versions circulent : Christophe Sirkis, frère aîné des jumeaux, a notamment affirmé que Stéphane aurait succombé à une overdose volontaire, une déclaration largement relayée par les médias et qui a alimenté les spéculations autour du décès.

La disparition de Stéphane intervient au moment où Indochine traverse une crise artistique et commerciale. L’album Dancetaria sort dans un climat de deuil ; Nicola Sirkis rend hommage à son frère sur scène lors du Stef Concert et lui dédie par la suite plusieurs chansons, tandis que le groupe poursuit son activité malgré les départs de membres historiques.

Au début des années 1990, une autre affaire avait déjà fragilisé l’image du groupe : la parodie des Inconnus. Le trio Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus détourne l’univers d’Indochine dans un sketch très médiatisé. Selon Bernard Campan, revenu sur l’épisode dans l’émission C à Vous, la parodie tombe « à un moment où leur cote chutait » et Nicola Sirkis a perçu cet épisode comme « le coup de grâce ». Campan note par ailleurs que les difficultés personnelles du chanteur rendaient la situation particulièrement délicate.

Malgré ces épreuves, Nicola Sirkis maintient le nom et la dynamique d’Indochine. En 2002, la sortie de l’album Paradize et le succès du titre J’ai demandé à la lune relancent le groupe sur le devant de la scène. Les albums suivants — Alice et June, Black City Parade, 13 et Babel Babel — confirment cette reprise d’élan.

Sur le plan scénique, Indochine atteint des records : le 26 juin 2010, le groupe devient le premier groupe de rock français à remplir le Stade de France, et lors du Central Tour en 2022 plus de 98 000 spectateurs assistent à un concert historique.