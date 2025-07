Affaire marine nationale: 24 mois de prison requis contre Jean-Léon Olatoundji

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a tenu, jeudi 17 juillet 2025, une audience importante dans le cadre du dossier relatif à une affaire de contrebande sur le fleuve Niger.

Deux hauts gradés de l’armée sont concernés : Jean-Léon Olatoundji, ancien chef d’état-major de la Marine nationale, et Gounou Bio Marigo, ex-patron de la brigade fluviale de Karimama.

Le ministère public a requis une peine de 24 mois d’emprisonnement, dont 12 fermes, à l’encontre des deux prévenus, poursuivis pour abus de fonction.

Selon les éléments présentés à l’audience, ces derniers auraient facilité, voire organisé, un trafic illicite de carburant sur le fleuve Niger, notamment dans la zone de Malanville. Le parquet les soupçonne d’avoir activement participé à un système de prélèvements illégaux sur les usagers du fleuve, assortis de paiements en espèces via mobile money.

Les faits ont été mis à jour à la suite d’une enquête sur des vols de carburant à la base navale de Cotonou. Les investigations de la Brigade économique et financière (BEF) ont mis en lumière des irrégularités financières estimées à plusieurs millions de francs CFA.

D’après le ministère public, Jean-Léon Olatoundji aurait perçu des versements réguliers de la part de Gounou Bio Marigo, en lien présumé avec les activités frauduleuses dénoncées.

- Publicité-

La défense conteste fermement les accusations. Les avocats de l’ancien chef d’état-major, Me Ayodélé Ahounou et Me Timothée Yabit, ont dénoncé une procédure jugée peu fondée et une tentative de liaison artificielle entre leur client et les faits reprochés. Selon eux, aucun témoin auditionné n’a directement impliqué M. Olatoundji dans le détournement de carburant.

Un troisième prévenu, poursuivi sans mandat de dépôt, a également comparu dans le cadre du dossier. Faute de preuves établissant sa complicité, le parquet a requis sa relaxe au bénéfice du doute.

Jean-Léon Olatoundji et Gounou Bio Marigo sont en détention provisoire depuis mai 2024. Tous deux continuent de nier les faits. Le verdict est attendu pour le jeudi 9 octobre 2025.