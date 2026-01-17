Affaire Davido: la mère de l’adolescente sort du silence et conteste les tests ADN

Dans un long post sur Instagram , Ayo Labinjoh a réfuté les déclarations de Davido, remet en cause la fiabilité des tests ADN évoqués par le chanteur et réclame un examen indépendant pour établir la vérité.

Ayo Labinjoh, la mère d’Aanu Adeleke, l’adolescente au cœur de la controverse liée à une demande de test de paternité visant le chanteur nigérian Davido, est sortie de son silence pour livrer sa version des faits. Selon le Daily Post, l’artiste a affirmé jeudi que cinq tests ADN distincts avaient établi qu’Aanu n’était pas sa fille biologique. Davido a également soutenu n’avoir jamais entretenu de relation avec Ayo Labinjoh, des propos qui ont alimenté la polémique après la diffusion d’une lettre ouverte attribuée à l’adolescente, réclamant un test de paternité.

Dans une déclaration publiée sur le compte Instagram de sa fille, Ayo Labinjoh conteste fermement ces affirmations. Elle affirme avoir rencontré Davido dans un établissement de nuit à Lagos et l’accuse de s’être désengagé en raison de préjugés à son encontre. La mère d’Aanu remet également en cause la crédibilité des tests ADN évoqués par le chanteur, soutenant que les prélèvements auraient été effectués dans un laboratoire privé et non dans un établissement hospitalier agréé.

Elle qualifie les résultats communiqués de non fiables et dénonce une gestion qu’elle juge opaque du dossier, évoquant un impact négatif sur la santé mentale de sa fille. Ayo Labinjoh affirme par ailleurs vouloir saisir les autorités compétentes afin qu’un test ADN indépendant, supervisé par des instances officielles, soit réalisé.

« Ma fille se bat pour son identité, pas pour un conflit médiatique », insiste-t-elle, condamnant également les propos et pressions qu’elle juge inacceptables. L’affaire, très suivie sur les réseaux sociaux, continue de susciter de vives réactions, tandis qu’aucune procédure officielle indépendante n’a, pour l’heure, été annoncée.