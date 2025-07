Affaire Comlan Hugues Sossoukpè: un cas de conscience professionnelle

-Publicité-

De mémoire de journaliste béninois, jamais ne s’est produite une situation pareille à celle qui s’est produite avec l’arrestation le jeudi 10 juillet 2025, à Abidjan, de Comlan Hugues Sossoukpè, qui était régulièrement invité par le ministère ivoirien du numérique pour une couverture médiatique.

Aussitôt extradé au Bénin, il a été présenté au juge des libertés et de la détention de la Cour de repression des infractions économiques et du terrorisme (#CRIET) et placé sous mandat de dépôt.

Le Web-activiste et lanceur d’alerte bénéficiant du statut de réfugié au Togo, est poursuivi pour des faits d’«incitation à la rébellion, incitation à la haine et à la violence, harcèlement par le biais d’une communication électronique et apologie du terrorisme».

En dehors de toute considération politique et partisane, outre les péripéties judiciaires, cette affaire occasionne une certaine gêne des professionnels des médias et révèle la perte totale de repère au sein de la profession, chacun s’interrogeant sans pouvoir répondre de la bonne posture à adopter en l’occurrence. Avec quelle main faut-il manger cette patate brûlante qui menace de rester en travers de la gorge et d’ébouillanter les muscles de la déglutition et de la phonation ?

𝐔𝐧𝐞 𝐧𝐚𝐯𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞́𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧

Sans forcément avoir une posture belliqueuse, les associations professionnelles de journalistes au Bénin avaient l’obligation de prendre leurs responsabilités, non pas nécessairement en condamnant, mais tout au moins en constatant les faits, en s’interrogeant et en exhortant au respect des règles de procédures et des droits du confrère, avant d’être plus amplement informés.

Quelles que soient par ailleurs les accusations portées contre le confrère et sans préjudice des droits que se réserve l’Etat de se prémunir contre certaines dérives.

Mais elles ont simplement choisi d’être absentes du débat et de bâillonner leur conscience, en suggérant le sentiment d’une navrante démission. Donnant par là même, la preuve de la léthargie de cette profession qui n’a plus de repère. Naguère, l’union des journalistes professionnels du Bénin (UJPB) qui avait ses insuffisances, aurait donné la preuve de son existence et de son utilité, en signant au moins un communiqué de principe.

En attendant. Et ceci aurait eu le mérite de répondre à certaines préoccupations qui nourrissent la polémique sur la toile, et qui discrédite la profession. Certains points de discussion qui creusent le fossé des malentendus auraient ainsi été clarifiés et tranchés. Et si Comlan Hugues Sossoukpè n’est pas reconnu comme journaliste, la nécessité d’une clarification devenait encore plus impérieuse.

𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐨𝐮 𝐩𝐚𝐬 ?

Parce que la vérité et l’honnêteté sont consubstantielles à la profession de journaliste, un communiqué (peut-être conjoint) des associations professionnelles devrait fixer tout le monde sur le statut de Comlan Hugues Sossoukpè. S’agit-il d’un journaliste ? Si oui, que pensent ses confrères de sa situation et que décident-ils ? Quelles démarches subséquentes sont-elles envisagées ou menées à l’endroit des autorités concernées pour comprendre et cerner la situation ?

Et si l’intéressé n’est pas reconnu comme un journaliste, que fait la profession pour éteindre la polémique à son sujet ? Il y a là une décision courageuse à prendre pour affirmer la position très attendue des professionnels béninois dans cette affaire. Faute de quoi, la profession sombre dans l’agonie. Peut-être parce que la relève est mal assurée. Ou que, par opportunisme, les paradigmes ont à ce point changé. Hier, il y avait un combat à mener pour inventer et camper une profession dans l’écosystème démocratique.

Aujourd’hui, manifestement, l’individualisme a tué tous les codes corporatistes. Chacun s’assoit dans le journalisme et Dieu le pousse vers ses succès personnels. Quitte à jeter la fierté à la poubelle. En prospérant dans la lâcheté et la compromission.