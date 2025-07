Affaire Comlan Hugues Sossoukpè: l’instruction n’a pas démarré, son avocat dénonce son isolement

Quatorze jours après son placement sous mandat de dépôt à la prison civile de Ouidah, le journaliste béninois Comlan Hugues Sossoukpè n’a toujours pas vu l’ouverture de son instruction judiciaire. Son avocat, Me Barnabé Gbago, déplore son isolement et dénonce le silence du juge d’instruction dans un dossier aussi sensible.

Le silence judiciaire commence à peser lourd dans l’affaire Comlan Hugues Sossoukpè. Arrêté à Abidjan le 10 juillet, extradé à Cotonou, puis présenté au procureur le 14 du même mois, le journaliste béninois est détenu depuis deux semaines sans qu’aucun acte d’instruction ne soit encore engagé, selon les confidences de son avocat, Me Barnabé Gbago.

Le conseil s’est rendu ce vendredi 25 juillet à la prison civile de Ouidah pour rencontrer son client. Il en ressort avec des inquiétudes. « Comlan Hugues Sossoukpè est en isolement dans sa cellule, sans radio, il est coupé du monde », a-t-il déploré dans un entretien accordé à Bip radio.

Malgré cette mise à l’écart, l’avocat assure que son client « garde le moral haut ». Seul son frère a pu lui rendre visite depuis son incarcération.

Isolement, incertitude et accusations lourdes

Pourtant, aucune disposition légale ne contraint les juges à entamer une instruction dans un délai précis. « Tout dépend du rythme du juge d’instruction », reconnaît Me Gbago. Une marge laissée à l’appréciation de la justice, mais qui devient préoccupante lorsqu’elle touche à des libertés fondamentales.

Comlan Hugues Sossoukpè est poursuivi pour des chefs d’accusation graves notamment apologie du terrorisme, incitation à la rébellion, incitation à la haine et à la violence, ainsi que harcèlement par voie électronique.

En attendant que l’instruction démarre, son avocat espère une accélération de la procédure pour permettre à la défense de s’exprimer sur le fond. Pour lui, l’isolement dans lequel est maintenu le journaliste reste une préoccupation majeure pour ses proches et ses avocats.