Administration financière au Bénin: Wadagni renforce le contrôle des marchés publics
Bénin connaît un coup d’accélérateur. Par un arrêté ministériel signé le 11 mars 2026, Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, a profondément restructuré le dispositif chargé de suivre l’application des règles de passation et d’exécution des contrats publics.
L’arrêté n° 542/MEF/DC/DNCMP/SP/031 SGG26 officialise la nomination de 41 responsables au sein de la Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP). Ces cadres, répartis entre le niveau central, des délégations auprès d’institutions et ministères, et des postes de directeurs départementaux, sont désormais chargés d’assurer un suivi plus étendu et rigoureux des procédures de commande publique à travers le pays.
Selon le texte, l’objectif principal de cette réforme interne est d’amplifier la surveillance administrative des marchés publics, notamment en renforçant les capacités de contrôle sur le terrain et en rapprochant les organes de vérification des entités exécutantes des contrats.
Dans ce schéma, les délégués affectés auprès des structures étatiques auront pour mission de suivre de près la conformité des procédures d’attribution et d’exécution des marchés, tandis que les directions départementales assureront une présence plus active dans les départements.
Cette réorganisation s’inscrit dans la logique d’amélioration de la gouvernance et de transparence dans la gestion des biens et ressources publiques. En élargissant la chaîne de contrôle, les autorités espèrent non seulement réduire les risques d’irrégularités, mais aussi renforcer la confiance dans le processus de passation des marchés, un volet clé de l’efficacité de l’action publique.
L’initiative intervient dans un contexte où la régulation et la supervision des marchés publics sont au centre des efforts de modernisation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des administrations publiques, afin de garantir une meilleure transparence et conformité aux normes en vigueur.
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