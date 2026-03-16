Accueil Economie Administration financière au Bénin: Wadagni renforce le contrôle des marchés publics

Administration financière au Bénin: Wadagni renforce le contrôle des marchés publics

Bénin connaît un coup d’accélérateur. Par un arrêté ministériel signé le 11 mars 2026, Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, a profondément restructuré le dispositif chargé de suivre l’application des règles de passation et d’exécution des contrats publics.



L’arrêté n° 542/MEF/DC/DNCMP/SP/031 SGG26 officialise la nomination de 41 responsables au sein de la Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP). Ces cadres, répartis entre le niveau central, des délégations auprès d’institutions et ministères, et des postes de directeurs départementaux, sont désormais chargés d’assurer un suivi plus étendu et rigoureux des procédures de commande publique à travers le pays.



Selon le texte, l’objectif principal de cette réforme interne est d’amplifier la surveillance administrative des marchés publics, notamment en renforçant les capacités de contrôle sur le terrain et en rapprochant les organes de vérification des entités exécutantes des contrats.