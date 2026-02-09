Ademola Lookman, atout de l’Atlético Madrid pour la Coupe du Roi

Le 5 février, l’Atlético Madrid a obtenu son billet pour les demi-finales de la Coupe du Roi en l’emportant 5-2 contre le Real Bétis. Cette qualification a surtout été marquée par la prestation d’Ademola Lookman, récemment intégré à l’effectif colchonero, dont les interventions ont pesé lourd dans le résultat.

Les Rouge et Blanc se préparent désormais à affronter le FC Barcelone en demi-finale, avec le match aller programmé le 12 février. Jouant à domicile, l’équipe de Diego Simeone pourra compter sur l’apport offensif d’un renfort qui a déjà fait forte impression auprès des tifosi.

Arrivé il y a quelques jours en provenance de l’Atalanta, Lookman a signé des débuts remarqués : buteur et passeur à deux reprises lors du quart de finale face au Bétis. Ses premières apparitions suffisent à convaincre observateurs et supporters qu’il apporte une solution intéressante pour les usages offensifs de l’Atlético.

Ce qu’apporte Lookman à l’Atlético

Au-delà des statistiques immédiates, le profil du Nigérian rassure : il combine une excellente lecture des espaces avec une capacité à jouer dos au but, servant aussi de relais dans l’animation du jeu. Lors de la CAN 2025, il avait déjà brillé, compilant sept contributions entre buts et passes décisives en six rencontres, signe d’une régularité offensive. Rapide, percutant et endurant, il offre à l’équipe une diversité tactique supplémentaire pour chercher des brèches dans les défenses adverses.