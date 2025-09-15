AC Milan: Allegri dithyrambique envers Modrić après son but contre Bologne

Buteur ce weekend face à Bologne pour ses débuts à l’AC Milan (1-0), Luka Modric a reçu les éloges de son entraineur Massimiliano Allegri.

L’AC Milan peut remercier Luka Modric. Aligné ce weekend face à la Bologne dans le cadre de la troisième journée de Serie A, le milieu de terrain croate a arraché la victoire pour les siens au terme d’un match compliqué (1-0). Le néo-milanais a inscrit l’unique but de la partie à la 61è minute.

Une belle prestation qui lui a valu les éloges de son entraineur. En conférence de presse d’après-match, Massimiliano Allegri a encensé Modric qui est toujours aussi précieux malgré ses 40 ans.

« Modrić est un joueur extraordinaire, c’est un plaisir de le voir jouer, c’est un garçon vraiment humble. Il est merveilleux, il sait où va finir le ballon une minute à l’avance. », a-t-il déclaré. Avec cette victoire, l’AC Milan pointe à la 5è place au classement, à trois longueurs du leader Naples.