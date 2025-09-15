PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

AC Milan: Allegri dithyrambique envers Modrić après son but contre Bologne

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml AC Milan: Allegri dithyrambique envers Modrić après son but contre Bologne
Le milieu de terrain de l'AC Milan, Luka Modric
Le milieu de terrain de l'AC Milan, Luka Modric@Goal
-Publicité-
. .

Buteur ce weekend face à Bologne pour ses débuts à l’AC Milan (1-0), Luka Modric a reçu les éloges de son entraineur Massimiliano Allegri.

L’AC Milan peut remercier Luka Modric. Aligné ce weekend face à la Bologne dans le cadre de la troisième journée de Serie A, le milieu de terrain croate a arraché la victoire pour les siens au terme d’un match compliqué (1-0). Le néo-milanais a inscrit l’unique but de la partie à la 61è minute.

Une belle prestation qui lui a valu les éloges de son entraineur. En conférence de presse d’après-match, Massimiliano Allegri a encensé Modric qui est toujours aussi précieux malgré ses 40 ans.

« Modrić est un joueur extraordinaire, c’est un plaisir de le voir jouer, c’est un garçon vraiment humble. Il est merveilleux, il sait où va finir le ballon une minute à l’avance. », a-t-il déclaré. Avec cette victoire, l’AC Milan pointe à la 5è place au classement, à trois longueurs du leader Naples.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Europe

Atalanta: Juric met la pression sur Ademola Lookman

Europe

Schmeichel raconte son échange avec Donnarumma après le derby de Manchester

Europe

Real Madrid: Xabi Alonso n’exclut pas un trio Mbappé-Vinicius-Rodrygo

Monde

Brésil: «il doit prouver sa condition physique», Ancelotti prévient Neymar

Europe

Braithwaite: «Messi ne méritait pas de quitter le Barça de cette manière»

Cameroun

Man United: «mauvaises performances, malchance», Amorim justifie le départ d’Onana

Pep Guardiola: « Haaland est un peu au-dessus d’Alexander Isak »

Bénin

CAN 2025: la CAF célèbre le cap des 100 jours avant le coup d’envoi

Europe

Mercato: Joao Mendes, le fils de Ronaldinho, rebondit à Hull City

Europe

Ballon d’Or 2025: Michael Owen a fait son choix

VOIR TOUS LES FLASHS