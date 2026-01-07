Abomey: un adolescent interpellé après une agression à l’arme blanche

À Abomey, dans le département du Zou, les forces de sécurité ont procédé à l’interpellation d’un jeune de moins de vingt ans, soupçonné d’avoir violemment attaqué le gérant d’un centre de services de téléphonie mobile.

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Les faits se seraient produits alors que le suspect s’était rendu dans la cabine pour acheter du crédit de communication. Après la transaction, et au moment où le commerçant lui rendait la monnaie, le jeune homme soudainement l’agressa.

La victime, un homme d’une quarantaine d’années, a été grièvement blessée avant d’être prise en charge par les services de santé. Son état a nécessité une évacuation vers un centre hospitalier pour des soins appropriés.

L’auteur présumé des faits a été immédiatement maîtrisé puis placé en garde à vue par la Police républicaine. D’après les premières informations recueillies lors de son audition, il n’a pas été en mesure d’expliquer les raisons de son geste.

À ce stade de l’enquête, les motivations exactes de cette agression demeurent inconnues.