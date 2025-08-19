PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Abomey-Calavi: un prisonnier s’évade de la maison d’arrêt

Abomey-Calavi: un prisonnier s’évade de la maison d’arrêt

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Société
- Publicité-

Un détenu a réussi à échapper à la vigilance des gardes pénitentiaires dans la soirée du mardi 18 août 2025, à Abomey-Calavi. Selon les informations recueillies par Banouto, l’évasion se serait produite entre 20h30 et 21h, heure locale.

L’homme en fuite n’est pas un prisonnier ordinaire. Il s’agirait d’un redoutable braqueur, condamné à plus de 20 ans de réclusion. Les circonstances exactes de son évasion demeurent floues, mais des sources laissent entendre qu’il aurait pu bénéficier d’une complicité interne.

Alertées, les autorités pénitentiaires se sont mobilisées pour situer les responsabilités. Une enquête serait déjà ouverte afin de comprendre les défaillances sécuritaires qui ont permis cette évasion et de retrouver au plus vite le fugitif.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Nigeria: décès de l’ex-international béninois Razack Omotoyossi

Bénin

Bénin – Nigéria: des mémorandums signés pour renforcer l’intégration linguistique…

Bénin

Bénin: un puisatier décède dans un accident sur un chantier à Bohicon

Bénin

Bénin: report des audiences de la Cour constitutionnelle des 19 et 21 août 2025

Bénin

Accident de Glazoué: la compagnie STM exprime sa compassion et appelle à l’unité dans la prière

Bénin

Présidentielle 2026: Prudent Victor Topanou esquisse le profil du futur président du Bénin

Bénin

Bénin: les aspirants au métier d’enseignant appelés à confirmer leur disponibilité pour 2025-2026

Bénin

Borgou: plus de 570 kg de faux médicaments interceptés à Tchikandou

Bénin

Glazoué: l’UPR dément les accusations de débauchage portées par Jacques Ayadji

Bénin

Tensions verbales entre Béninois et Gabonais: Cotonou appelle à l’apaisement et à la fraternité

VOIR TOUS LES FLASHS