Abomey-Calavi: un prisonnier s’évade de la maison d’arrêt

Un détenu a réussi à échapper à la vigilance des gardes pénitentiaires dans la soirée du mardi 18 août 2025, à Abomey-Calavi. Selon les informations recueillies par Banouto, l’évasion se serait produite entre 20h30 et 21h, heure locale.

L’homme en fuite n’est pas un prisonnier ordinaire. Il s’agirait d’un redoutable braqueur, condamné à plus de 20 ans de réclusion. Les circonstances exactes de son évasion demeurent floues, mais des sources laissent entendre qu’il aurait pu bénéficier d’une complicité interne.

Alertées, les autorités pénitentiaires se sont mobilisées pour situer les responsabilités. Une enquête serait déjà ouverte afin de comprendre les défaillances sécuritaires qui ont permis cette évasion et de retrouver au plus vite le fugitif.