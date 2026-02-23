Abomey Calavi: un homme tué lors d’une violente altercation sur un chantier de mosquée

Un drame s’est produit dans la nuit du samedi au dimanche sur un chantier de construction de mosquée à Zèkanmey, localité de l’arrondissement de Glo-Djigbé, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Un homme y a perdu la vie à la suite d’une violente altercation survenue aux environs de deux heures du matin.

Selon les informations recueillies, la situation aurait dégénéré à la suite d’un différend lié à une demande de nourriture.

Une dispute aurait alors opposé un individu surnommé « Baba » à l’un des maçons présents sur le site, avant de se transformer en affrontement physique. Dans la confusion, trois ouvriers auraient quitté précipitamment les lieux.

La victime, identifiée par les initiales H. M., se reposait au moment des faits. Elle aurait été atteinte lors de la bagarre et grièvement blessée.

Évacuée en urgence vers le Centre national hospitalier universitaire de Cotonou, elle a succombé à ses blessures dans la journée du dimanche 22 février.

Le principal suspect, lui aussi blessé au cours de l’altercation, a reçu des soins dans un centre de santé de Glo-Djigbé avant d’être placé en garde à vue.

Un riverain, intervenu pour tenter de calmer les protagonistes, a également été blessé.

Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes de ce drame. Dans ce cadre, les trois maçons présents sur le chantier sont actuellement entendus au commissariat de Glo-Djigbé.