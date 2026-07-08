Affaire Dangnivo à la CRIET: Le procès reprend ce mercredi après les révélations explosives de l’ex-DGPN

Le feuilleton judiciaire de l’affaire Pierre-Urbain Dangnivo se poursuit devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Les débats ont repris ce mercredi 8 juillet 2026, par la poursuite de la déposition de Grégoire Dangnivo, le frère de la victime. Ce nouveau round s’ouvre suite au rebondissement du vendredi dernier.

​Le coup de théâtre de l’ex-DGPN et la piste « Akon »

​L’audience du vendredi 3 juillet dernier a été en effet le théâtre d’un rebondissement spectaculaire. Invité à la barre à la demande de l’avocat de la défense, l’ancien Directeur général de la Police nationale (DGPN) a créé la surprise générale en introduisant une nouvelle thèse.

Il a formellement désigné un individu surnommé « Akon » comme l’auteur présumé de l’assassinat de Pierre-Urbain Dangnivo. Cette déclaration vient fragiliser un peu plus la version officielle maintenue depuis l’éclatement de l’affaire en 2010.

​La famille Dangnivo conteste la culpabilité de Cossi Alofa

​Avant ce témoignage inattendu de l’ancien patron de la police, Grégoire Dangnivo avait déjà profité de ses premières déclarations à la barre pour exprimer les profonds doutes de la famille. Il a ouvertement contesté la culpabilité de Cossi Alofa, désigné depuis les premières semaines de l’enquête comme le meurtrier principal du cadre du ministère de l’Économie et des Finances. Pour les proches de la victime, le véritable coupable n’est pas celui que l’on présente, une position que la révélation sur « Akon » semble venir appuyer.

​Les enjeux des débats de ce mercredi

​Avec la reprise des auditions ce mercredi, la CRIET entre dans une phase cruciale. Les juges vont poursuivre le grand oral de Grégoire Dangnivo et devront s’employer à clarifier cette nouvelle piste. Une nouvelle piste qui permettra le dénouement de ce procès.