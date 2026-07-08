Tahar Rahim enchaîne les problèmes de santé après sa perte de poids rapide pour Alpha

Le comédien Tahar Rahim, connu pour ses choix artistiques souvent exigeants, a récemment évoqué les graves conséquences physiques qu’il a subies en préparant son rôle dans le film Alpha, réalisé par Julia Ducournau. Pour incarner son personnage, il a dû perdre rapidement vingt kilogrammes, un changement corporel majeur qui s’est avéré extrêmement éprouvant. Ce rôle, dans lequel il interprète Amin, a demandé une transformation physique intense, à tel point que son rétablissement complet après le tournage a nécessité plus d’un an et demi. L’acteur de 45 ans s’est livré en détail sur ces effets lors de sa promotion de la série Prisoner, diffusée prochainement sur Canal +, mettant ainsi en lumière les sacrifices liés à certains choix artistiques dans le métier d’acteur.

Invité de l’émission C à vous sur France 5, Tahar Rahim a présenté sa nouvelle série où il incarne Tibor Stone, un ancien tueur d’élite devenu témoin clé contre un réseau criminel. L’entretien a aussi permis de revenir sur son parcours et notamment sur les séquelles physiques du rôle d’Amin dans Alpha. Face à la question de Pierre Lescure sur les problèmes engendrés par cette perte de poids rapide, l’acteur a confirmé avoir souffert de multiples troubles liés à cette transformation drastique.

Parmi les complications évoquées, Tahar Rahim a mentionné des tendinites répétées, conséquence inévitable des variations importantes de poids. Il a expliqué : « Ce que les tendons détestent le plus, ce sont les variations, et ça a duré longtemps ». Cette condition douloureuse affecte les tendons en provoquant inflammation et fragilité, freinant la capacité à retrouver une forme physique normale. À cela s’est ajoutée une fatigue extrême, un épuisement profond, signalé lors de son entretien : « Ça allait prendre plus d’un an pour récupérer son énergie vitale, et ça a pris un an et demi, c’est vrai ». Face à cette expérience éprouvante, l’acteur a été catégorique affirmant : « Je ne le referai pas deux fois ! »

Tahar Rahim : un engagement physique lourd de conséquences pour le rôle d’Amin dans Alpha

La préparation de Tahar Rahim pour Alpha illustre la rigueur et l’engagement physique que certains acteurs acceptent d’endurer pour incarner un personnage avec authenticité. La perte de vingt kilos en peu de temps est une méthode extrême qui peut générer des troubles graves, tant au niveau musculaire que tendineux. Les tendinites évoquées par Rahim sont des inflammations affectant les tendons, souvent dues à un surmenage ou à des changements anormaux dans la mécanique corporelle. Dans le contexte d’une perte de poids rapide, les tendons sont soumis à un stress inhabituel, provoquant douleur et gonflement ainsi qu’une incapacité à récupérer rapidement.

L’impact sur la santé globale est également significatif. Le comédien a souligné la durée exceptionnelle de sa convalescence, presque un an et demi pour recouvrer pleinement ses forces, une période durant laquelle l’énergie vitale met du temps à revenir. Ce genre de récupération prolongée illustre à quel point une transformation physique pour un rôle peut se révéler plus dangereuse qu’il n’y paraît, nécessitant un suivi médical rigoureux et souvent une réadaptation progressive.

Le film Alpha, réalisé par Julia Ducournau, a exigé de son acteur principal cet engagement hors normes. Passé par ce parcours, Tahar Rahim met en avant les risques inhérents à ces transformations corporelles rapides, témoignant ainsi de la réalité physique des métiers du cinéma souvent invisibilisée derrière les productions artistiques.

Connu pour ses choix variés et son investissement profond dans ses personnages, Tahar Rahim poursuit sa carrière avec la série Prisoner, dont la diffusion sur Canal + débutera le 13 juillet 2024, où il incarne un rôle de thriller criminel avec un personnage radicalement différent. Mais ce rappel de son expérience physique dans Alpha reste un témoignage poignant sur les coûts parfois élevés engagés pour incarner certains rôles au grand écran.