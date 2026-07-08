Sim revient sur ses 43 ans de bonheur incommensurable avec Marie-Claude Roul

Sim, célèbre humoriste français, revient ces jours-ci sur le devant de la scène médiatique à cause d’un fait divers tragique. Le corps momifié d’un ancien comédien, qui avait partagé l’affiche avec lui dans le téléfilm Les Rats de cave en 1981, a été découvert récemment. Cette révélation a involontairement ravivé l’intérêt pour la vie et la carrière de Sim, dont le véritable nom est Simon Berryer. Au-delà de cet épisode sombre, c’est également l’occasion de se pencher sur un pan plus intime et lumineux de l’existence de cet artiste, notamment sur son histoire d’amour avec Marie-Claude Roul, actrice et compagne de longue date qui a partagé avec lui 43 ans de bonheur.

Sim a marqué plusieurs générations par son style unique, alternant sketches, apparitions dans l’émission populaire Les Grosses Têtes et divers rôles au cinéma ou à la télévision. Pourtant, en parallèle de sa carrière publique, il gardait jalousement sa vie privée, notamment sa relation amoureuse, à l’abri des regards. Son mariage avec Marie-Claude Roul, scellé en juillet 1970, fut le fruit d’une rencontre pleine de charme sur une scène de théâtre. Sim jouait alors dans une parodie de La Marquise des anges, incarnant la marquise, tandis que Marie-Claude interprétait le rôle de la servante. C’est au cours de cette collaboration artistique que naquit leur complicité, qui allait durer plusieurs décennies.

Dans ses souvenirs, Sim évoquait avec tendresse cet épisode décisif de sa vie : « Je l’ai épousée en juillet 1970. Nous nous sommes rencontrés dans un théâtre où je jouais une parodie de La Marquise des anges. J’étais la marquise et elle était la bonne ! Un matin, elle m’a offert des croissants et je lui ai donné mon cœur ». Tous deux continueront de partager leur passion pour le théâtre et le cinéma, apparaissant ensemble dans plusieurs productions, dont le film La Brigade en folie tourné en 1973 sous la direction de Philippe Clair, ainsi que dans un épisode de la série Louis la Brocante diffusé sur France Télévisions.

« Un être exceptionnel » : l’hommage bouleversant de Marie-Claude Roul

Le 6 septembre 2009, Sim s’est éteint à l’âge de 83 ans à Fréjus, des suites d’une embolie pulmonaire, au terme d’une hospitalisation déclenchée par une pneumonie. Sa disparition a suscité une très grande émotion dans le milieu artistique, mais également parmi le public qui avait suivi son parcours et apprécié son humour. Ses obsèques, qui se sont déroulées le 11 septembre 2009 à Roquebrune-sur-Argens, ont rassemblé près de 2 000 personnes venues lui rendre un ultime hommage.

Le discours de Marie-Claude Roul, prononcé lors des funérailles, a profondément marqué les esprits. Elle a décrit son époux comme « un être exceptionnel, un philosophe » et a exprimé l’intensité de leur lien affectif, déclarant lui avoir offert « 43 ans de bonheur incommensurable ». Ce témoignage simple mais vibrant a mis en lumière la solidité d’un couple uni jusqu’aux derniers instants, dans une intimité préservée et loin des projecteurs.

Les applaudissements nourris qui ont accompagné la sortie du cercueil reflétaient non seulement l’attachement du public à l’artiste mais également à cette histoire d’amour qui a brillé par sa fidélité et sa durabilité, traversant le temps sans rupture ni scandale.

L’humour, sa plus belle arme de séduction

Avant de rencontrer Marie-Claude, Sim avait déjà connu plusieurs expériences sentimentales. Il avait été marié deux fois auparavant et était père d’une fille, Laurence, issue d’une union précédente. Dans ses confidences, l’humoriste admettait volontiers qu’il ne correspondait pas aux critères esthétiques traditionnels de la séduction. Mais loin de se laisser abattre, il a fait de l’autodérision le socle de sa personnalité et de son succès.

« Physiquement, je n’étais pas le mec sur lequel les femmes se jettent sans réfléchir », disait-il en toute franchise. Selon lui, c’est par l’humour et la légèreté qu’il a su pallier cette apparente « carence ». Cette capacité à faire rire et à dédramatiser son image a non seulement enrichi sa carrière, mais aussi emballé le cœur de Marie-Claude Roul. Ensemble, ils ont construit une complicité solide, à l’abri des regards indiscrets, fondée sur une profonde écoute et un partage sincère de leur passion commune pour le spectacle.

Sim demeure une figure emblématique de l’humour français, reconnu pour ses personnages cultes et son rire unique. Derrière le comédien se cachait un homme fidèle, dont la plus grande réussite fut peut-être cette longue et sincère histoire d’amour avec Marie-Claude Roul.