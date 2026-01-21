À Davos, le chef de l’ONU critique les dirigeants qui bafouent le droit international

Le secrétaire général des Nations unies a profité de sa présence au Forum économique mondial de Davos pour dénoncer, avec fermeté, les comportements de dirigeants qui bafouent le droit international. Son intervention, prononcée au cours des sessions parallèles de la conférence, visait à rappeler le rôle central des règles et des institutions multilatérales pour la paix et la sécurité internationales.

Intervention du secrétaire général de l’ONU à Davos

Selon les déclarations faites sur place, le chef de l’ONU a mis en garde contre les conséquences de l’affaiblissement des cadres juridiques internationaux, qu’il a présentés comme des garanties indispensables pour prévenir les conflits, protéger les populations civiles et soutenir le développement économique. Il a appelé les États membres à respecter leurs engagements, à renforcer la Cour internationale et les mécanismes onusiens, et à assurer la primauté du droit dans les rapports entre États.

Contexte : discours de Donald Trump et débats à Davos

Cette mise en garde du secrétaire général s’est déroulée alors que l’ancien président américain Donald Trump prenait la parole lors d’une session du Forum. La coïncidence temporelle a attiré l’attention des médias internationaux, en plaçant au même moment deux voix politiques distinctes sur la scène de Davos, l’une institutionnelle et tournée vers le multilatéralisme, l’autre portée par une personnalité politique américaine.

Le Forum économique mondial réunit chaque année chefs d’État, dirigeants d’entreprises, représentants d’institutions internationales et acteurs de la société civile. Les interventions qui y sont prononcées servent souvent de baromètre des priorités géopolitiques et économiques mondiales, et la question du respect du droit international y figure régulièrement au centre des débats.

Enjeux pour l’Afrique et réactions attendues

Pour les pays africains présents à Davos, les propos du secrétaire général trouvent une résonance particulière. La stabilité juridique et la sécurité internationale sont des facteurs déterminants pour attirer les investissements étrangers et soutenir les trajectoires de développement. Dans la zone sahélienne et au Sahel, les crises politiques et les coups d’État intervenus ces dernières années ont renforcé les préoccupations concernant le respect des normes constitutionnelles et des engagements internationaux.

Les délégations africaines et les acteurs économiques du continent ont observé les échanges à Davos à la recherche de signaux clairs sur la manière dont la communauté internationale entend renforcer l’État de droit et contribuer à la résolution des conflits. Le renforcement des mécanismes onusiens, la coopération régionale et les partenariats internationaux figurent parmi les pistes évoquées pour consolider la gouvernance et la sécurité.

À l’issue des interventions, des responsables onusiens ont annoncé la poursuite des discussions avec les États membres pour traduire ces principes en actions concrètes. Les prochains mois seront scrutés pour mesurer l’impact de ces déclarations sur la diplomatie multilatérale et sur les initiatives visant à promouvoir la conformité au droit international.