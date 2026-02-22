À Daloa, 02 militants du parti de Laurent Gbagbo relaxés par la Cour d’appel

Deux militants du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), arrêtés à Daloa lors des manifestations contre un éventuel quatrième mandat du président Alassane Ouattara, ont été acquittés par la Cour d’appel de la ville.

Digbeu Aimé Oro et Lia Gnapo avaient été condamnés en première instance à trois ans de prison ferme pour troubles à l’ordre public. Leur relaxe a été prononcée en audience, en présence des deux prévenus et d’une délégation de militants du parti, a précisé Irie Bi Tah Kévin, secrétaire nationale chargée des affaires sociales et des prisonniers politiques. Les deux hommes devraient être libérés le 5 mars, et des militants pourraient les accueillir à leur sortie.

Les arrestations s’étaient produites dans le cadre de manifestations organisées par une partie de l’opposition contre le quatrième mandat envisagé par le chef de l’État, que ses adversaires jugent illégal. Selon le PPA-CI, plus de 1 600 militants et sympathisants ont été interpellés, dont certains jugés immédiatement pour troubles à l’ordre public.

Selon les avocats du parti, 394 personnes ont été condamnées à trois ans de prison ferme. Le PPA-CI, fondé par l’ancien président Laurent Gbagbo, dénonce un caractère politique de ces poursuites. Sébastien Dano Djédjé, président exécutif du parti, parle d’une répression ciblant des militants ayant « exprimé pacifiquement leur désaccord ».

Pour obtenir la libération des détenus restants, le parti a lancé la plateforme ILPO, coordonnée par Emmanuek Aka. Elle entend engager des démarches auprès d’acteurs nationaux, y compris des organisations religieuses, pour réclamer la « libération immédiate et sans condition des prisonniers d’opinion ». À ce jour, les autorités ivoiriennes n’ont pas réagi. Le climat politique reste tendu entre pouvoir et opposition sur les questions électorales et institutionnelles.