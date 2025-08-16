PAR PAYS
Kandi: des cadres de l’UP le Renouveau rejoignent Les Démocrates

Politique
Par edlecteur
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Démission
Démission
Une vague de démissions fragilise l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) dans la première circonscription électorale.

Dans un communiqué publié samedi 16 août 2025, le parti Les Démocrates a annoncé le ralliement de plusieurs figures politiques de Kandi, dont Seydou Abdoul Wahab, premier adjoint au maire, le chef d’arrondissement d’Angaradebou, ainsi que plusieurs chefs de quartier.

Le parti de l’opposition, dirigé par l’ancien président Boni Yayi, salue une prise « stratégique ». « Une branche tombe au pied du baobab. Le vent politique souffle et Kandi tourne sa page », écrit-il dans un ton allusif.

Ces départs constituent un revers pour l’UPR de Joseph Djogbénou, jusque-là solidement implanté dans cette commune considérée comme son bastion. Les motivations exactes des démissionnaires n’ont pas encore été rendues publiques.

Mais pour Les Démocrates, l’affaire est claire : « Seydou Abdoul Wahab, le CA d’Angaradebou et les chefs de quartier lâchent l’UPR comme un fruit mûr… Le parti resserre ses filets ».

À Kandi, l’équilibre des forces semble désormais en mouvement, à quelques mois d’échéances électorales décisives.

