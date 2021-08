Transition au Tchad: Mahamat Idriss Deby fait le point des actions urgentes à réaliser

Le président tchadien, Mahamat Idriss Deby, a prononcé, mardi soir, un discours à la nation, à l’occasion de la célébration du 61e anniversaire de l’indépendance du pays. Dans son discours, le chef de l’Etat a réitéré son engagement au respect de la feuille de route de la Transition.

Depuis le décès du président Idriss Deby Itno, une instance, à savoir le Conseil militaire de transition (CMT), a été mise en place par l’armée, avec à sa tête, le fils du défunt, Mahamat Idriss Deby, qui s’est donné pour mission de conduire le pays à de nouvelles joutes électorales, afin de retourner le pouvoir aux civils. Plus de 4 mois après, Mahamat Idriss Deby est revenu dans son discours à la nation, à l’occasion du 61e anniversaire d’indépendance du Tchad, sur les engagements pris pour honorer la feuille de route de la transition.

Le Gouvernement de transition est à pied d’œuvre en vue de nous permettre de respecter à la lettre les engagements pris par le Conseil militaire de transition devant Dieu et le peuple, a déclaré Mahamat Idriss Deby. « La feuille de route adoptée lors du récent Conseil des ministres, qui est assorti d’un agenda bien défini et contraignant, fixe le cap du futur et de l’avenir de notre pays », a-t-il expliqué. Le chef de l’Etat instruit fermement le Gouvernement de transition de veiller à l’exécution rigoureuse et ponctuelle des actions mentionnées sur la feuille de route: « Le temps n’attend pas et toutes les diligences possibles et imaginables doivent être mises au point, à cet effet ».

Mahamat Idriss Deby a, par ailleurs, noté, au titre des actions urgentes à réaliser, la mise en place du Conseil national de transition qui fera office de Parlement. « Au regard du rôle, combien important du CNT dans le dispositif de la transition, il est impérieux d’accélérer la procédure de désignation des membres dudit organe, suivant la grille de répartition et les critères prévus », a-t-il fait savoir. De même, ajoute-t-il, je souligne l’impérieuse nécessité d’une conduite rapide de la phase préparatoire des assises du Dialogue national Inclusif. Point n’est besoin de relever que cette rencontre est éminemment importante pour le futur de notre pays.

Dialogue national annoncé

Dans son discours, le président tchadien a évoqué un prochain dialogue national. « Toutes les filles et fils du pays, sans distinction aucune, doivent se retrouver, dans un élan fraternel, pour discuter sereinement et sans passion de toutes les questions d’intérêt national », indique le chef de l’Etat.

A terme, précise-t-il, le Dialogue national inclusif doit nous conduire à la tenue des élections présidentielles et législatives libres, démocratiques et transparentes, et la mise en place de nouvelles institutions. A ce titre, l’organisation du prochain Dialogue national inclusif doit se faire avec méthode, soin et rigueur.