Marché financier régional: le Togo sollicite 25 milliards de FCFA

Dans le cadre de la relance de son économie fragilisée par la pandémie de covid-19, le Togo est revenu sur le marché financier régional et a sollicité 25 milliards de FCFA.

Le Togo effectuera le 20 août prochain une nouvelle sortie sur le marché financier régional aux côtés de plusieurs autres pays, dans le cadre de sa relance économique. L’opération qui se fera via des Obligations Assimilables du Trésor (OAT), vise à mobiliser 25 milliards de FCFA. Les titres émis, d’une maturité de 10 ans, ont une valeur unitaire nominale de 10.000 FCFA, et sont assortis d’un taux d’intérêt annuel de 6,15 %.

A lire aussi: Préparatifs CHAN 2022: le Bénin défie le Togo en amical

Depuis le début de l’année 2021, le Trésor a déjà mobilisé via les divers instruments à sa disposition (ODR, OAT, BAT), 408 milliards FCFA. La nouvelle opération, à l’instar des précédentes, doit permettre au Trésor public de couvrir les besoins de financement nécessaires à la relance de l’économie nationale et contenir les effets de la pandémie. Entre avril et juin, le Togo a réussi à lever sur le marché financier, 183 milliards FCFA contre 165 milliards FCFA initialement prévus.