JO Tokyo 2020 – Athlétisme: le Kényan Emmanuel Korir prend l’or sur le 800 m

Le Kényan Emmanuel Korir (26 ans) a remporté, mercredi, la médaille d’or du 800 m des JO de Tokyo, juste devant son compatriote, Ferguson Rotich, et le Polonais Patryk Dobek.

Emmanuel Korir (26 ans) est devenu champion olympique du 800 m des JO de Tokyo, mercredi. Le Kényan, 6e des derniers Mondiaux à Doha en 2019, a devancé de peu son compatriote, Ferguson Rotich, et le Polonais Patryk Dobek. La course n’a pas été aussi rapide qu’attendue et Korir s’est imposé en 1’45”06, bien loin du record du monde établi par un autre Kényan, David Rudisha, aux JO de Londres en 2012 (1’40”91). Korir s’offre son premier titre international.