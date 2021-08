« Je sais que les talibans vont me tuer », Zarifa Ghafari, la plus jeune maire afghane

Élue maire d’une ville afghane en 2018, Zarifa Ghafari est depuis ce jour-là, la cible de nombreuses attaques. Alors que les talibans ont pris le contrôle du pays, le destin de cette jeune femme préoccupe le monde entier.

Depuis 2018, Zarifa Ghafari est la maire de Maidan Shar, une ville de 50 000 habitants située dans le Wardak, à une cinquantaine de kilomètres de Kaboul. En 2020, elle a reçu l’International Women of Courage Award, décerné par les États-Unis à des femmes aux « accomplissements extraordinaires ». Zarifa Ghafari a expliqué au quotidien iNews qu’elle n’avait pas essayé de fuir le pays et attend que les talibans viennent la tuer.

« Je suis assise ici à attendre qu’ils viennent (les talibans). Il n’y a personne pour m’aider ou aider ma famille », a-t-elle déclaré au quotidien britannique. « Je suis juste assise avec eux et mon mari. Et ils viendront pour des gens comme moi et me tueront. Je ne peux pas quitter ma famille. Et de toute façon, où irais-je ? », a ajouté la jeune maire de 27 ans.

Elle n’a ensuite plus été en capacité de leur parler. Samedi sur Twitter, elle se disait déjà « prête à rester ici jusqu’aux derniers moments de [sa] vie ».

My dear homeland,

I know you are suffering and in pain 😢

I know it is hard for you because strangers burn you and seek your destruction 😢

But your real children who are looking to build you are very hard but with full courage trying to pull you out of these bad days 😍 pic.twitter.com/paQh0Nry4f