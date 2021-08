Escalade militaire en Afghanistan: le Pape François exprime son inquiétude

Ce dimanche, le Pape François a exprimé son inquiétude sur l’escalade militaire en Afghanistan, après la prière de l’Angélus place Saint-Pierre.

Le Pape François a invité ce dimanche, les différents protagonistes de la crise afghane à faire taire les armes et trouver un terrain d’entente avec des négociations: «Je vous demande de prier avec moi le Dieu de la paix pour que le fracas des armes cesse et que des solutions soient trouvées à la table du dialogue. Ce n’est qu’ainsi que la population martyrisée de ce pays – hommes, femmes, personnes âgées et enfants – pourra rentrer chez elle et vivre en paix et en sécurité dans un respect mutuel total», tels sont les premiers propos du Pape François qui abordait la situation sécuritaire en Afghanistan.

«Je m’unis à l’inquiétude unanime concernant la situation en Afghanistan», a déclaré le pape François lors de sa traditionnelle prière de l’Angélus place Saint-Pierre, appelant à prier «pour que cesse le fracas des armes et que des solutions puissent être trouvées à la table du dialogue».

L’Afghanistan traverse une crise dévastatrice notamment au plan sécuritaire. Les Taliban avancent inexorablement vers la capitale du pays à la fois par le nord et par le sud. Déjà, ils ont le contrôle d’une dizaine de capitale provinciale. Prenant le parole vendredi, le chef de l’Etat afghan a annoncé des discussion en cours pour trouver une solution à l’impasse que traverse le pays.