Bénin – Recrudescence du Covid19: des sites de proximités pour la vaccination des populations (liste)

Pour faciliter la vaccination au plus grand nombre des béninois, le gouvernement a créé plusieurs sites de proximité. Mais depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 le lundi 29 Mars 2021, les béninois se font désirer sur ces sites.

Certains marquent leur résistance à se faire vacciner en se basant sur le flot d’informations qui circulent sur les vaccins. La sensibilisation des autorités sanitaires, et même des menaces de certaines autorités administratives n’ont pas provoqué l’engouement au niveau de la batterie de centre de vaccination créé par le gouvernement.

En dehors de cette catégorie de béninois, il y a d’autres catégories qui n’ont pas fait le geste salvateur parce que n’ayant pas toutes les informations notamment celle relative à la localisation des centres de vaccination répartis sur l’ensemble du territoire.

Dans l’un ou dans l’autre cas, les perceptions sur la maladie doivent évoluer et les craintes susciter par les rumeurs sur les vaccins dissiper afin que le plus grand nombre possible de béninois se fasse vacciner dans un contexte où le taux de contamination devient de jour en jour inquiétant.

Faut-il le préciser, la vaccination dans ces différents centres est libre et entièrement gratuite. Les complications qui surviendrait suite à la vaccination est un mythe aux dires des autorités sanitaires.

Le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin pour rassurer ceux qui ont encore des doutes, a indiqué que le chef de l’Etat, le président Patrice Talon et plusieurs membres de son gouvernement se sont vaccinés mais sont toujours en vie. Le vaccin est donc fiable et vous protège contre des cas grave de Covid19.

Liste des différents centres de vaccination contre le Covid19

Les différents points de vaccination retenus par le gouvernement se présentent comme suit:

DANS LE DÉPARTEMENT DE L’ATLANTIQUE :

Zone sanitaire Allada Zè Toffo

Commune d’Allada

– Centre de Santé Agbanou

– Centre de Santé Lon-Agomey

– Centre de Santé Allada

– Centre de Santé Agbanou

– Centre de Santé Sékou

Commune de Zè

– Centre de Santé Adjan

– Centre de Santé Tangbo Djèvié

– Centre de Santé Zè

Commune de Toffo

– Centre de Santé Aguè

– Centre de Santé Toffo

Zone sanitaire Abomey Calavi Sô-Ava

Commune d’Abomey-Calavi

– Centre Hospitalier Universitaire de Zone Abomey Calavi So-Ava

– Centre de Santé Hêvié

– Centre de Santé Kpanroun

– Centre de Santé Togba

– Centre de Santé Abomey-Calavi 1

– Centre de Santé Abomey-Calavi 2

– Centre de Santé Abomey-Calavi 3

– Centre de Santé Abomey-Calavi 4

– Centre de Santé Akassato

– Centre de Santé Ouédo

– Centre de Santé Cocokodji

– Centre de Santé Dèkoungbé

– Centre de Santé Godomey centre 1

– Centre de Santé Godomey centre 2

– Centre de Santé Godomey centre 3

– Centre de Santé Godomey centre 4

– Centre de Santé Womey

Commune de Sô-Ava

– Centre de Santé Ahomey-Lokpo

– Centre de Santé So-Ava

– Centre de Santé Vekky

Zone Sanitaire Ouidah Kpomassè Tori-Bossito

Commune de Ouidah

– Centre de Santé Djègbadji

– Centre de Santé Ouidah I

– Centre de Santé Pahou

– Centre de Santé Ouidah III

– Centre de Santé Avlékété

Commune de Kpomassè

– Centre de Santé Kpomasse

– Centre de Santé Aganmalome

Commune de Tori-Bossito

– Centre de Santé Tori-Bossito

– Centre de Santé Azohouè-Cada

DANS LE DÉPARTEMENT DU LITTORAL :

– Direction départementale de la santé du Littoral

– CNHU

– CHU MEL

Zone sanitaire Cotonou 1-4

– Centre de Santé Placodji

– Centre de Santé Ahouanssori

– Centre de Santé Cotonou 1

Zone sanitaire Cotonou 2 -3

– Centre de Santé Avotrou

– Hôpital Suru-Léré

– Centre de Santé Ayélawadjè

Zone sanitaire Cotonou 5

– Centre de Santé Saint Michel

– Centre de Santé Zogbo

– Centre de Santé Sètovi

– Hôpital de Ménontin

Zone sanitaire Cotonou 6

– Centre de Santé Akogbato

– Centre de Santé Gbégamey

– Centre de Santé Houénousssou

– Centre de Santé Agongbomey

– Centre de Santé Djomehountin

DANS LE DÉPARTEMENT DE L’OUÉMÉ :

Zone sanitaire Avrankou Adjarra Akpro-Missérété

Commune d’Avrankou

– Centre de Santé Atchoukpa

– Centre de Santé Avrankou

– Centre de Santé Djomon

Commune d’Adjarra

– Centre de Santé Adjarra

– Centre de Santé Médédjonou

Commune d’Akpro-Missérété

– Centre de Santé Akpro-Missérété

– Centre de Santé Gomé-Sota

Zone sanitaire Porto-Novo Aguégués Sèmè-Podji

Commune de Porto-Novo

– Centre de Santé Oganla

– Centre de Santé Zèbou

– Centre de Santé Ouando

– Centre de Santé Dowa

– Centre de Santé Houinmé

– Centre de Santé Djègan-kpèvi

– Centre de Santé Houssouko

– Centre de Santé Tokpota

Commune des Aguégués

– Centre de Santé Houédomé

Commune de Sèmè-Podji

– Centre de Santé Sèmé-KPodji

– Centre de Santé Kraké

– Centre de Santé Agblangandan

– Centre de Santé Ekpè

– Centre de Santé Djèffa

Zone sanitaire Adjohoun Bonou Dangbo

Commune d’Adjohoun

– Hôpital de Zone Adjohoun

– Centre de Santé Awonou

Commune de Bonou

– Centre de Santé Bonou

– Centre de Santé Atchonsa

Commune de Dangbo

– Centre de Santé Dangbo

– Centre de Santé Késsounou

DANS LE DÉPARTEMENT DU BORGOU :

Zone sanitaire Parakou N’Dali

Commune de Parakou

– Centre Hospitalier Départemental Universitaire du Borgou

– Centre de Santé de la Commune de Parakou

– Centre de Santé Madina

– Hôpital d’Instruction des Armées

Commune de N’Dali

– Hôpital de Zone de Boko

– Centre de Santé de N’dali

– Centre de Santé de Gbegourou

Zone sanitaire de Tchaourou

– Centre de santé Tchaourou

– Centre de santé Tchatchou

– Centre de santé Kika

– Centre de santé Bétérou

– Centre de santé Tchatchou

Zone sanitaire Bembèrèkè Sinendé

Commune de Bembèrèkè

– Centre de santé Bembéréké

– Centre de santé Ina

– Centre de santé Bouanri

– Centre de santé Gamia

– Centre de santé Beroubouay

Commune de Sinendé

– Centre de santé de Sinendé

– Centre de santé de Sékéré

– Centre de santé de Sikki

– Centre de santé de Yarra

Zone sanitaire Nikki Kalalé Pèrèrè

Commune de Nikki

– Centre de santé Nikki

– Centre de santé Biro

Commune de Kalalé

– Centre de santé Kalalé

– Centre de santé Derassi

Commune de Pèrèrè

– Centre de santé Péréré

DANS LE DÉPARTEMENT DES COLLINES :

– Hôpital de Zone Dassa

DANS LE DÉPARTEMENT DU COUFFO :

– Hôpital de Zone Aplahoué

DANS LE DÉPARTEMENT DE LA DONGA :

– Hôpital de Zone Djougou

DANS LE DÉPARTEMENT DE L’ALIBORI :

– Hôpital de Zone Kandi

DANS LE DÉPARTEMENT DE L’ATACORA :

– Centre Hospitalier Départemental Natitingou

DANS LE DEPARTEMENT DU MONO :

– Centre Hospitalier Départemental Lokossa

DANS LE DEPARTEMENT DU ZOU

– Centre Hospitalier Départemental Abomey