Bénin – Protection des enfants en situation difficile: un centre d’accueil mis en service à Allada

Les enfants en situation difficile disposent désormais d’un centre d’accueil et de transit pour leur protection. Ledit centre a été mis en service ce lundi 16 Août 2021 dans la commune d’Allada, dans le département de l’Atlantique, sous les auspices de Madame Véronique Tognifodé, Ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, et en présence de Jean-Claude Codjia, Préfet de l’Atlantique.

Un centre d’accueil et de transit pour la protection des enfants a été mis sur les fonts baptismaux dans la commune d’Allada, département de l’Atlantique. La cérémonie officielle de sa mise en service a débuté par une visite guidée des différents compartiments du centre conduite par Madame Nadège AHOGA CODO, Directrice départementale des Affaires sociales et de la Microfinance de l’Atlantique, après la coupure symbolique de ruban qui donne le top des activités dans ce centre déjà équipé en matériels et ressources humaines, avec l’appui des partenaires techniques et financiers.

La ministre TOGNIFODE a saisi l’occasion pour réaffirmer la détermination du Gouvernement à protéger les enfants. Elle a indiqué que la mise en service du centre d’Allada, « qui vient donc renforcer le système de protection de l’enfant du département », s’ajoute aux différentes mesures juridiques, administratives et techniques pour prévenir les différentes violations des droits des enfants, et assurer la prise en charge des victimes ainsi que la sanction des auteurs.

La mise en place de ce centre s’inscrit dans la dynamique de garantir aux enfants en situation difficile, une réponse d’urgence afin de permettre aux acteurs, de disposer du temps nécessaire pour une évaluation approfondie de la situation et l’élaboration d’un plan d’accompagnement dans le strict respect des exigences de la démarche d’intervention, a fait savoir l’autorité.

Elle invite par la suite les responsables à faire preuve de responsabilité pour maintenir le fonctionnement du centre en conformité avec les normes et standards.

Précisons que le centre est mis en place pour offrir à ces enfants en situation difficile, des conditions propices à la prise en charge transitoire, le temps de leur trouver une solution définitive.