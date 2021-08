Bénin – Présidentielle 2021: un atelier d’évaluation organisé par la plateforme électorale pour de nouvelles projections

Quatre mois après l’élection présidentielle du 11 Avril 2021, la plateforme électorale des organisations de la société civile a organisé un atelier d’évaluation. Ledit atelier vise à permettre aux différents acteurs et institutions impliquées dans le processus électoral de faire leurs observations sur le professionnalisme, l’environnement sécuritaire, l’utilité des actions des organisations de la société civile et des recommandations et leçons pour la consolidation des actions de la Plateforme électorale.

Financé par l’Union Européenne, l’atelier d’évaluation qui s’est tenu le 18 Août a connu la participation de plusieurs institutions.

Durant 2 jours, les représentants de la Commission Electorale Nationale Autonome, du Conseil d’Orientation et de Supervision de la LEPI, de la Direction Générale de la Police Républicaine, des Partenaires Techniques et Financiers (Union européenne, Coopération Suisse, OSIWA, OIF) et des partis politiques (Bloc Républicain, Forces Cauris pour un Bénin Emergent, Les Démocrates…) se sont prêtés à l’exercice en partageant leurs observations.

Presque tous les aspects liés à la dernière élection présidentielle ont été pris en compte dans les échanges. Mais les violences qui ont précédé le scrutin n’a pas été omis par les personnes conviées à cet atelier.

Les observateurs électoraux qui constituent un maillon important de la chaîne de l’observation électorale de la Plateforme et des experts de différents domaines (Gouvernance, communication, collaboration Etat/OSC) qui suivent les actions de la Plateforme Electorale des OSC du Bénin ont également apporté leur contribution.

Toutes ces observations vont permettre de corriger les dysfonctionnements notés et procéder à l’amélioration du monitoring lors des prochains scrutins afin de consolider et améliorer la supervision des élections sur le terrain.