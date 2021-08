Bénin – Affaire 145 kg de cocaïne: Séraphin Yéto et Cie retournent à la barre ce jeudi

Le procès du PDG Sonimex, Séraphin Yéto et ses co-accusés reprend ce jeudi 05 août 2021. Impliqués dans une affaire de trafic de drogue, les mis en cause sont attendus à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Ce jeudi, la Criet répondra au ministère public et aux avocats de la défense sur leurs différentes demandes. En effet, à l’audience du 15 juillet 2021, le ministère public avait demandé à la Cour de se déclarer incompétente et de renvoyer le dossier en instruction. Les avocats de la défense ont, quant à eux, sollicité la remise en liberté provisoire de leurs clients.

Le PDG Sonimex, principal accusé dans cette affaire, a été victime d’une chute dans les escaliers de la Criet à l’audience du 15 juillet. Admis à l’hôpital pour des soins, il y a quelques jours, ses proches ont confié que son état de santé était toujours préoccupant.

Retour sur les faits…

Selon l’information rapportée par Frissons radio, 150 plaquettes de cocaïne (un peu plus de 145 kg), ont été découvertes dans l’un des 20 conteneurs de sucre achetés par Séraphin Yéto, PDG de Sonimex. L’affaire remonte à quelques semaines en arrière.

Les conteneurs en provenance du Brésil avec un détour par l’Espagne, appartiendraient à un expatrié français. Ce dernier les a revendu au patron de la Sonimex. Aux premières heures de l’affaire, l’Ocertid et l’Unité mixte de contrôle des conteneurs sont intervenus.

Les conteneurs ont été bloqués et le passeport de l’expatrié français saisi. Mais par la suite, le passeport lui a été restitué. Il y a eu également main levée pour favoriser la sortie des conteneurs du port. C’est ce qui a d’ailleurs fait éclater l’affaire. Séraphin Yéto et les premières personnes interpellées, sont poursuivis pour trafic de drogue et corruption.