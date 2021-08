Bénin: 19 présumés cybercriminels arrêtés à Sèmè-Podji

Au total, 19 individus, suspectés de mener des activités de cybercriminalité ont été appréhendés par la police républicaine. Les arrestations ont été opérées dans deux interventions le mercredi 11 août 2021, dans des arrondissements de la commune de Sèmè-Podji.

Sur renseignements, le commissariat d’arrondissement d’Aglangandan a mis la main sur 06 présumés cybercriminels. Ils ont été pris dans une maison au quartier Aglangandan. De sources policières, la perquisition du domicile des mis en cause a permis de saisir : 13 ordinateurs portables, 10 téléphones dont 08 androïd et 02 à touches, 03 modems WiFi, 07 cartes bancaires, 14 plaquettes sim de différents réseaux et autres accessoires.

Dans la même journée du mercredi 11 août, une autre opération policière, toujours dans la commune de Sèmè-Podji, a conduit à l’arrestation de 13 présumés cybercriminels. Ceux-ci ont été interpellés dans l’arrondissement de Tohoue, au quartier Glogbo. La police a découvert dans leur chambre : 09 ordinateurs portatifs, 17 téléphones portables dont 11 Android et 6 à touches, 02 modems WiFi, 09 cartes bancaires et un montant de vingt-six mille (26 000 Naïras) puis onze deux cent cinquante (11 240 FCFA).