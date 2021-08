Attaques contre 4 villages du Mali: Assimi Goita promet une riposte sanglante aux terroristes

Le président malien, Assimi Goita, a condamné, lundi, les attaques armées qui ont eu lieu, dimanche, dans les localités de Karou, Ouatagouna, Dirga et Déoutéguef.

Plusieurs localités au nord du Mali, près de la frontière avec le Niger, ont été la cible d’attaques des groupes armés, le dimanche 8 août 2021. Ces attaques, qui ont fait une cinquantaine de morts, ne resteront pas impunies, selon le président Assimi Goita. Le chef de l’Etat promet une riposte à la hauteur de ces attaques qu’il condamne avec fermeté.

A lire aussi: Nouvelle attaque djihadiste au Mali: une quarantaine de civils tués au nord du pays

« C’est avec une grande consternation et une profonde tristesse que j’ai appris les attaques terroristes qui ont eu lieu hier dans les localités maliennes de Karou, Ouatagouna, Dirga et Déoutéguef. Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte ignoble qui ne restera pas impuni », a promis le président malien. « Les Fama_Dirpa sont à pied d’œuvre, pour rechercher et neutraliser les auteurs de cette barbarie. Maliennes et Maliens, nous devons plus que jamais rester unis, soudés et déterminés, dans cette épreuve, afin de poursuivre notre lutte contre le terrorisme », a-t-il ajouté.

Face à l’ampleur du drame, le Colonel Assimi Goita a décrété un deuil national de 72h en hommage aux victimes. Le Mali, pays sahélien pauvre et enclavé, est pris dans la tourmente sécuritaire et politique depuis 2012.