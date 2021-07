Togo: le gouvernement entame les opérations de contrôle des produits marqués

Les agents contrôleurs de l’Office Togolais des Recettes (OTR) et du Ministère du Commerce ont entamé ce jeudi 1er juillet 2021 une opération de contrôle des produits marqués.

Après des mois d’annonce, les opérations de contrôle des produits marqués ont démarré au Togo. En effet, des dizaines d’agents du fisc et de fonctionnaires du ministère du commerce ont été déployés sur le territoire togolais, à l’assaut des surfaces de vente. Les contrôles concernent essentiellement des produits de consommation comme les eaux, bières, jus de fruits, vins, vermouths, boissons alcoolisées ou non et tabacs. “Ces produits ne peuvent être ni affichés à la vente ni vendus sans la vignette de la marque sécurisée obligatoire”, a rappelé l’OTR.

Il y a quelques jours, dans le cadre des préparatifs de cette activité destinée à combattre toutes les pratiques commerciales frauduleuses, l’Office avait réceptionné les matériels de contrôle, des kits SM45 et filtres validateurs optiques, qui servent sur le terrain à auditer l’authenticité des vignettes fiscales obligatoires sur les produits. Pour rappel, le système de marquage a été opérationnalisé depuis septembre 2020, mais les services fiscaux ont laissé du temps aux opérateurs économiques, pour se conformer.