La liste du Togo pour les Jeux Olympiques de Tokyo

Le Comité national olympique du Togo (CNOT) a retenu un groupe de cinq sportifs, pour défendre les couleurs du pays aux prochains Jeux Olympiques, qui auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021 à Tokyo au Japon.

A l’instar d’autres pays africains, les sportifs togolais se préparent activement pour les JO de Tokyo prévus du 23 juillet au 8 août prochains. A cet effet, le Comité national olympique a dévoilé ce vendredi la liste des sportifs retenus pour participer à ce grand rassemblement en terre nipponne.

Un groupe de cinq togolais, dont quatre (04) pour les Jeux Olympiques et un (01) pour les Paralympiques. Première à se qualifier pour Tokyo dans la discipline « Aviron », Claire Ayivon, 25 ans, sera le porte-drapeau de la délégation togolaise lors de ces olympiades. Elle sera accompagnée de Fanny Kokou Dodzi (34 ans, Tennis de table), Fabrice Dabla (28 ans, Athlétisme), Damien Otogbe (18 ans, Natation) et Kabissa Koumealo (31 ans, Javelot et Disque en fauteuil/Paralympique).