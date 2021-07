Nigéria – Séparatisme: Nnamdi Kanu ne s’est pas présenté au tribunal

Le leader séparatiste du Biafra, Nnamdi Kanu, devait être présenté devant la justice du Nigéria lundi, mais l’audience a été reportée, car l’homme a brillé par son absence au tribunal.

Nnamdi Kanu a été arrêté par les autorités nigérianes et accusé de terrorisme et de trahison. L’homme qui milite pour l’indépendance de la région du Biafra, donc pour une séparation de la fédération nigériane, devait être présenté au tribunal d’Abuja, mais il a brillé par son absence. On ne sait pas pourquoi Kanu était absent, mais les juges ont décidé d’ajourner l’audience pour le 21 octobre.

Selon les avocats du chef du groupe Peuples indigènes du Biafra, un groupe interdit au Nigéria, ils sont très inquiets pour sa sécurité. Auparavant, au moins sept personnes avaient été arrêtées pour avoir organisé une manifestation devant le tribunal. Kanu était recherché par les autorités depuis qu’il avait levé sa caution et fui le pays en 2017. Il détient la nationalité britannique et les circonstances de son extradition vers le Nigeria le mois dernier ne sont pas claires.