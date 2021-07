Nigéria: un autre avion de chasse de l’armée s’écrase après une attaque terroriste

L’armée de l’air nigériane a révélé que son Alpha jet s’était écrasé dans l’État de Zamfara. L’avion de chasse avait quitté Yola, la capitale de l’Adamawa, ce matin pour aller éliminer des bandits.

L’armée de l’air nigériane a finalement révélé que son Alpha jet s’était écrasé dans l’État de Zamfara, après un premier démenti. Le porte-parole de l’armée de l’air, le Commandant Edward Gabkwet, a déclaré : « Le 18 juillet 2021, vers 12h45, un Alpha Jet de la Nigerian Air Force (NAF), revenant d’une mission d’interdiction aérienne réussie entre les frontières des États de Zamfara et de Kaduna, a été la cible de tirs ennemis intenses, qui ont conduit à son crash dans l’État de Zamfara ».

« Par chance, le courageux pilote de l’avion, le lieutenant d’aviation Abayomi Dairo, a réussi à s’éjecter de l’appareil. Grâce à son instinct de survie, le pilote, qui a essuyé un feu nourri de la part des bandits, a réussi à leur échapper et à se réfugier dans les villages voisins en attendant le coucher du soleil. » « Grâce à la couverture de l’obscurité et à son téléphone réglé pour la navigation, le capitaine d’aviation Dairo a pu échapper à plusieurs bastions des bandits et s’est frayé un chemin jusqu’à une unité de l’armée nigériane, où il a finalement été secouru.«

Ce n’est pas la première fois qu’un avion appartenant à l’armée de l’air du Nigeria s’écrase au Nigeria. En mai 2021, un avion de ligne de l’armée de l’air nigériane s’est écrasé et a coûté la vie à l’ancien chef d’état-major de l’armée, le général de corps d’armée Ibrahim Attahiru, qui est mort avec dix autres officiers à bord, y compris l’équipage. L’accident s’est produit alors que le défunt chef d’état-major des armées voyageait pour un événement entre Abuja et l’État de Kaduna.

Le 21 février, un jet militaire à destination de Minna s’est écrasé, tuant les 7 personnes à bord. Le 2 avril, un autre jet Alpha s’est écrasé à Borno lors d’une opération.