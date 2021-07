Face-à-face Gbagbo/Ouattara: un mardi pas comme les autres en Côte d’Ivoire

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, rencontrera mardi son prédécesseur, Laurent Gbagbo, une première depuis environ une dizaine d’années. Les deux hommes devraient se pencher sur le processus de réconciliation dans le pays, déchiré par la guerre de 2010-2011.

La Côte d’Ivoire a sombré dans la division et la crise sociopolitique depuis que l’actuel président a évincé son prédécesseur du pouvoir à la suite de l’élection contestée de 2010 et de la guerre qui a suivi. 10 ans environ plus tard, alors que Gbagbo est revenu libre pour avoir été innocenté par la Cour pénale internationale (CPI) où il avait été déporté et accusé de crimes de guerre et crimes contre l’humanité par les vainqueurs de la guerre, Ouattara et ses alliés, dont la France, les deux hommes vont se revoir.

Ce sera leur première rencontre depuis les violences post-électorales de 2010 qui ont fait des milliers de morts. La rencontre aura lieu au palais présidentiel, là où tout avait pris fin pour Gbagbo et où tout a commencé pour Ouattara. Officiellement, les deux dirigeants doivent se voir pour parler du processus de réconciliation en Côte d’Ivoire, un processus qui traîne depuis 10 ans sans qu’aucune véritable solution ne soit trouvée.

Cependant, certains observateurs craignent que la rencontre ne dérive en une sorte de face-à-face d’avant-combat de WWE, chacun disant à l’autre comment il va « l’écraser ». Gbagbo ne semble toujours pas avoir digéré ce qui lui est arrivé et Ouattara ne semble pas prêt à baisser la garde. Si certains sont optimistes sur le fait que la rencontre va booster le processus de réconciliation en Côte d’Ivoire, d’autres, par contre, soutiennent que rien ne va changer et que les anciens démons vont se réveiller.