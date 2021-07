Côte d’Ivoire – Présidentielle 2025: «Il est possible que je sois candidat», Jean-Louis Billon

Le cadre du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Jean-Louis Billon, ambitionne de briguer la magistrature suprême si les circonstances le lui permettent.

« J’y pense de temps en temps en me rasant. Mais clairement, je fais partie de la génération qui doit servir la Côte d’Ivoire demain, dès 2025 et il est possible que je sois candidat. Je voulais l’être dès 2020…mais bon », a indiqué Jean-Louis Billon sur la question de savoir s’il entendait briguer le fauteuil présidentiel.

Si l’ancien ministre ivoirien du Commerce est membre du PDCI dirigé par l’ancien président, Henri Konan Bédié, il devra passer par les primaires dudit parti et surtout avoir la bénédiction de Bédié, pour faire passer son désir. Notons qu’en 2020, Bédié avait décidé d’y aller lui-même, sanctionnant ainsi le jeune cadre d’alors, Kouadio Konan Bertin (KKB), qui y est finalement allé en tant qu’indépendant.

Alors que les interrogations vont bon train sur le fait que Billon pourrait également subir le même sort que KKB et que Bédié en tant que chef du parti, pourrait être un obstacle pour lui, il a souligné que cela ne devrait pas poser de problème. « Ce n’est pas interdit. Le parti peut avoir un président et le parti présentera un autre candidat. Ça ne s’est jamais fait, mais bon, parce que la situation ne s’est jamais présentée », a-t-il répondu.

Cette déclaration intervient alors que le président de la Côte d’Ivoire prône depuis un moment, de céder la place à une nouvelle génération de politiques. Cependant, la tâche pour Billon et cette nouvelle génération risque d’être assez rude avec le retour de Laurent Gbagbo qui pourrait faire redistribuer les cartes et faire reconsidérer les promesses politiques.