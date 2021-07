Bénin – Démission de Théophile Yarou de la FCBE: «Cette décision est la résultante des profonds désaccords»

Suspendu de la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), l’ancien ministre de la Défense de Boni Yayi, Théophile Yarou, a déposé sa démission. Selon lui, cet acte est l’issue d’une flopée de désaccords au sein du parti.

Théophile Yarou a claqué la porte à la FCBE, le principal parti d’opposition du Bénin pour des raisons de désaccords entre lui et les autres cadres dudit parti. C’est ce qui résulte des explications données par l’ancien ministre à la suite de son départ de la plateforme dirigée par Paul Houkpè, chef de file de l’opposition.

A lire aussi: Bénin: Théophile Yarou coupe définitivement le pont avec Hounkpè et la FCBE

« Cette décision est la résultante des profonds désaccords de gouvernance au sommet du parti qui ont conduit, le 26 janvier 2021 à un avertissement suivi d’une suspension ad infinitum le 04 février 2021, dont ni les motifs ni copie ne m’ont, à ce jour, été notifiés », a indiqué Yarou.

Il va sans dire que ce dernier ne se sent pas en phase avec la gestion et les décisions de ses désormais anciens camarades de la FCBE et a donc décidé de partir. La question est désormais de savoir vers quelle plateforme se tournera-t-il ou s’il fera cavalier seul.