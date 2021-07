Bénin: Blaaz annonce une bonne nouvelle à ses fans

Blaaz, légende vivante du rap béninois, a annoncé ce mercredi, un concert tout feu tout flamme à ses fans. Si pour l’heure, aucun détail n’a été donné par le rappeur, la nouvelle en elle seule, enchante d’ores et déjà les fans qui s’impatientent.

Il y a peu, Blaaz a recouvré sa santé après une période d’hospitalisation critique qui a tenu en haleine tout le peuple béninois. Désormais debout sur ses deux pieds, le rappeur béninois s’apprête à faire un retour XXL sur la scène musicale béninoise.

Ce mercredi, il a annoncé à ses milliers de fans, un concert légendaire qui aura incessamment lieu. « Bientôt, concert légendaire. Restez connectés », a écrit le rappeur sur sa Page Facebook. Cette nouvelle annonce intervient quelques jours après celle portant sur une collaboration avec son collègue Tôgbè Yéton, dont le titre est « Immature ».

Pour les fans de l’artiste, qui ont longtemps attendu ce moment, la joie est à son comble. Dans les commentaires, chacun exprime son impatience et son excitation à l’annonce du concert, malgré que la date et le lieu n’ont pas encore été révélés par le rappeur.

« Force à toi mon idole, la reprise de tous tes mouvements sera époustouflante. Blaaz Officiel ça passe ou ça casse, le rendez-vous est d’ores et déjà pris… », a écrit un fan. « Blaaz Officiel tu as marqué ma jeunesse et à cette époque on écoutait que du blaaz pur rap tel le rap français dans tout le quartier faut dire que tu nous manques grave », ajoute un autre: « Je t’attends impatiemment mon grand ».