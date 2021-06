Partenariat: la coopération décentralisée franco-béninoise se relance, après une période de ralentissement

La coopération décentralisée franco-béninoise, vieille d’une trentaine d’années, a connu ces derniers temps, une période de stagnation due à la crise pandémique de Covid-19. Elle reprend à nouveau de plus belle avec plus d’engagements.

C’est du moins ce qu’annonce un communiqué ce jeudi 24 Juin 2021 à Cotonou. Selon ce communiqué rapporté par « peopledaily », cette coopération décentralisée franco-béninoise entend s’orienter vers de véritables « partenariats de territoires« , impliquant non seulement des collectivités territoriales, mais aussi des acteurs de terrain, comme les établissements d’enseignement, les hôpitaux, les centres culturels, les clubs sportifs, les entreprises…

La relance de cette coopération décentralisée permettra des liens riches et solides entre les femmes et les hommes de deux territoires pour un enrichissement mutuel.

Selon la même source, la coopération décentralisée permet d’associer des collectivités territoriales de différents pays, afin qu’elles travaillent ensemble au développement local de leurs territoires respectifs.

En prélude à cette relance, les acteurs ont ouvert le mardi 22 Juin dernier à Cotonou, un atelier d’échanges. Cette rencontre qui a connu une trentaine de participants a été ouverte par le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbénonci, assisté du ministre en charge de la Décentralisation et du Développement local, Raphaël Akotègnon.

Rappelons que le communiqué précise qu’au Bénin, « on dénombre plus de 30 partenariats de ce type avec la cinquième République, qui mobilisent cette année environ un milliard 312 millions FCFA », révèle la même source, précisant que ce type de coopération entre les collectivités béninoises et françaises a pu réaliser des actions concrètes de valorisation touristique du patrimoine à Abomey et Porto-Novo, d’accès à l’eau potable à Parakou, d’élaboration d’un plan d’adressage à Comè ou d’insertion professionnelle des jeunes des départements de l’Alibori et du Borgou.

Quid de la décentralisation et de la coopération décentralisée au Bénin ?

À la faveur de la législation sur la décentralisation, les nouvelles entités territoriales décentralisées béninoises ont acquis une véritable autonomie en matière d’autogestion. Elles peuvent dès lors se prendre en charge, quant à la gestion du budget municipal ou communal, à la direction des affaires de la municipalité, à la prise de décisions autonomes, au choix discrétionnaire de leurs partenaires et du mode de partenariat ; bref, elles ont acquis une véritable autonomie en matière de coopération.

Sur le plan de la coopération décentralisée, elles peuvent intervenir librement, dans le cadre de leurs compétences, sous réserve bien évidemment du respect des engagements internationaux du Bénin et de l’interdiction de contracter avec un pays étranger.

À ce jour, aucun bilan exhaustif ne permet de dire exactement combien de collectivités territoriales, où leurs associations sont en accord de partenariat, entrepris sous l’angle de la coopération décentralisée.

Cependant, croire que sous la décentralisation démocratique, tous les domaines explorables du développement l’ont été et que la coopération décentralisée n’a plus rien à offrir aux collectivités territoriales béninoises, serait illusoire.

D’ailleurs, vu sous cet angle, on peut saluer cette reprise de la coopération décentralisée franco-béninoise ; une reprise qui sera sans doute bénéfiques aux populations des deux pays.