Burkina Faso: le gouvernement trainé devant la justice pour « non assistance à personne en danger »

Au Burkina Faso, une plainte a été déposée mardi, contre le gouvernement pour « non assistance à personne en danger », au regard des nombreux attentats terroristes.

Le mouvement de la société civile, Balai Citoyen, a déposé mardi, une plainte contre le gouvernement burkinabé pour « non assistance à personne en danger », au regard des nombreux attentats terroristes. « L’agenda gouvernemental est guidé par des préoccupations politiciennes et partisanes aux antipodes de l’urgence sécuritaire et au mépris du peuple », a déclaré Smockey, l’un des porte-parole du mouvement de la société civile peu après le dépôt de la plainte.

Cette plainte intervient après le message à la nation du président Roch Kaboré qui n’a pas réussi à convaincre la grande masse. Beaucoup de burkinabé ont dénoncé un discours vide qui ne laisse présager aucune action concrète contre le terrorisme. L’opposition a d’ailleurs maintenu ses marches prévues pour ce week-end.