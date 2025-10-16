15 octobre : 40 civils afghans tués à la frontière afghano-pakistanaise

En Brève

Quarante civils ont été tués mercredi 15 octobre lors d’affrontements à la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan, avant l’entrée en vigueur d’une trêve, ont indiqué jeudi à l’AFP les autorités sanitaires d’une province frontalière du sud de l’Afghanistan; selon Karimullah Zubair Agha, directeur de la Santé publique à Spin Boldak, 170 personnes ont été blessées et 40 sont mortes, toutes des civils, au lendemain d’une journée de confrontation meurtrière.

