Zelensky : pas de réponse claire des Européens sur leur réaction à une nouvelle attaque russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mercredi 7 janvier n’avoir « pas reçu de réponse claire » de la part de ses alliés européens sur la manière dont ils réagiraient concrètement en cas d’une nouvelle attaque russe contre l’Ukraine après la fin de la guerre. « C’est une question très difficile (…). Et c’est exactement la question que j’ai posée à tous nos partenaires. Jusqu’à présent, je n’ai pas reçu de réponse claire et sans équivoque », a-t-il confié aux journalistes, au lendemain d’un sommet à Paris au terme duquel Kiev s’est vu promettre des garanties de sécurité par les pays occidentaux.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
EN BRèVE
